Indiana Jones 5 Set de photos voyagent dans le temps avec les gladiateurs romains et Antonio Banderas

Harrison Ford est de retour dans le chapeau, car l’acteur a été aperçu aux côtés des co-stars Phoebe Waller-Bridge et Antonia Banderas en train de filmer pour le très attendu Indiana Jones 5.La production de la suite est actuellement en cours à Castellammare del Golfo, en Italie, avec Ford, Waller-Bridge et Banderas repérés en costume. La plus grande révélation de l’ensemble récemment doit cependant être l’introduction du voyage dans le temps, avec Harrison Ford attaché dans une ceinture de parachute aux côtés de gladiateurs romains. Que se passe-t-il exactement ici ? Jetez un œil aux images les plus récentes et les plus intrigantes, qui incitent les fans à poser pas mal de questions.

Harrison Ford a été aperçu en train de filmer le prochain film #IndianaJones5 avec Phoebe Waller-Bridge. Découvrez les nouvelles photos de l’ensemble ! https://t.co/9u5d1qsIEw – JustJared.com (@JustJared) 18 octobre 2021

Quelques photos de tournage d’Indiana Jones 5. On dirait qu’il remonte peut-être dans le temps. pic.twitter.com/r7jOTBAhaV – Joshua Sexton (@Zero2Mars) 15 octobre 2021

Indiana Jones 5 : Même scène, tenues différentes. Était-ce à cause des tests et des tournages finaux ou à cause des différentes chronologies que nous verrons dans Indy 5 ? ?? pic.twitter.com/sEyDnxh5hv — aventure-gui.de (@adventure_guide) 17 octobre 2021

Indiana Jones 5 set pic (par Francesco Pallazollo) . Comment cela s’articule-t-il ? : Un avion de la Seconde Guerre mondiale qui s’est écrasé, un petit avion et un romain ?/grec ?/atlantéen ? guerriers avec des bateaux. Peut-être qu’il y aura un film sur l’épée et la sandale dans le film Indy5 ?🤔 Je n’ai pas l’impression de voyager dans le temps. pic.twitter.com/5Mqe2scPyE — aventure-gui.de (@adventure_guide) 15 octobre 2021

Harrison Ford porte à nouveau les tenues emblématiques de l’Indiana, y compris son chapeau et sa veste en cuir de confiance, tandis que Waller-Bridge semble également prêt pour l’action dans une simple chemise blanche qui a été nouée en bas. Sans aucun doute à des fins liées aux héros d’action. Malheureusement, les images ne nous montrent que le dos de Antonio Banderas (bien que cela suffise encore pour être charmé par la présence de l’acteur), bien que cela montre que son visage sera couvert d’une barbe touffue et de cheveux hirsutes.

Alors que le tournage est maintenant pleinement opérationnel sur Indiana Jones 5, les détails de l’intrigue restent un secret bien gardé, les fans se fiant aux rumeurs qui ont fait surface pour essayer de se faire une idée de ce à quoi s’attendre. Jusqu’à présent, les spéculations ont suggéré que la franchise serait envoyée dans l’espace… d’une certaine manière. Alors que l’archéologue intrépide lui-même n’est pas susceptible d’exploser dans le cosmos, des rapports ont affirmé que Indiana Jones 5 réunira l’aventurier avec ses anciens ennemis les nazis à travers leur implication dans la course à l’espace des années 60. Des images antérieures du tournage ont depuis confirmé le retour de l’ennemi juré d’Indy, ainsi que révélant une séquence impliquant un train nazi et potentiellement un Harrison Ford vieillissant.

Le moulin à rumeurs a également émis l’idée que Phoebe Waller-PontLe personnage de est en train d’être mis en place pour reprendre la franchise après le départ de Harrison Ford. Des initiés ont affirmé que « Kathleen Kennedy, la productrice hollywoodienne à l’origine de la franchise, souhaite apporter des changements » importants et audacieux » – avec peu de choses plus importantes que de changer le personnage principal en une femme. » Une autre source a depuis ajouté que « Ce serait une énorme déclaration et un grand rôle pour Phoebe. » Bien que cette idée ait rencontré un écho résolument mitigé, Ford ayant maintenant 79 ans, un passage du flambeau devait finir par arriver.

Logan et Ford contre Ferrari le réalisateur James Mangold est à la tête de Indiana Jones 5, avec le cinéaste travaillant à partir d’un scénario co-écrit par Mangold, Jez Butterworth et John-Henry Butterworth. Indiana Jones est l’une des franchises les plus appréciées de tous les temps, et Mangold le sait clairement, le réalisateur ayant déjà abordé de front les premières critiques.

« Je comprends la méfiance, je la vis. Je ne sais pas si je vais vous rendre heureux », a récemment déclaré Mangold aux fans d’Indy sur les réseaux sociaux. « Mais mon équipe et moi allons nous assommer en essayant de faire quelque chose de bien. Nous admirons le savoir-faire des originaux. J’espère que lorsque vous verrez de vraies images, elles vous sembleront mieux que des clichés de paparazzi pris dans des buissons. » Mangold a ajouté plus tard que « Peut-être, juste peut-être, je ne vous laisserai pas tomber. Je chéris les vieilles images d’Hollywood. Donnez-moi un peu d’air pour faire le film. Ensuite, faites vos jugements, d’accord ? »

Malheureusement, le public devra attendre un peu plus longtemps avant de juger les efforts de James Mangold, Disney poussant le Indiana Jones 5 date de sortie il y a près d’un an, du 29 juillet 2022 au 30 juin 2023. Cela nous vient de Juste Jared.

Sujets : Indiana Jones 5, Indiana Jones