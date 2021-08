The Good Doctor : combien de saisons y aura-t-il ?

Il est évident que Le bon docteur est l’une des séries les plus populaires sur ABC. Mettant en vedette Freddie Highmore, cette fiction suit la vie de Shaun Murphy, un jeune médecin autiste et syndrome du Savant qui parvient à démontrer son génie à des collègues qui ne lui font pas confiance. Avec quatre saisons déjà disponibles sur Amazon Prime et sa chaîne d’origine, le strip reste l’un des plus populaires.







En fait, de nombreux fans fidèles de Le bon docteur ils attendent déjà avec impatience l’arrivée de la cinquième édition. Ce sera le 27 décembre prochain à 22 h HNE quand ABC diffusera à nouveau l’histoire de Shaun, qui mettra probablement fin à 2022, l’année où les nouveaux chapitres seraient ajoutés à Amazon.

A tel point que, autant le calendrier fiction est plus que clair, les fans n’arrêtent pas de se demander combien de temps encore ils pourront profiter de Shaun Murphy et de son équipe. Et, pour le bonheur de tous, récemment Les producteurs d’ABC ont confirmé que la série pourrait être prolongée de plusieurs années.

Shaun Murphy continuera encore plusieurs années. Photo : (ABC)



« Nous sommes très satisfaits des histoires que nous avons racontées et c’est sûrement déjà un contrat à long terme« , a déclaré l’un d’eux. Il faut quand même noter qu’à aucun moment ils n’ont confirmé la durée du « long terme », mais il y a quelque chose qui est à imaginer : il y aura plus de cinq saisons.

Cela implique que, ainsi que pour la cinquième édition, probablement toute la distribution originale est de retour, qui comprend Freddie Highmore comme Shaun Murphy, Paige Spara comme Lea Dilallo, Fiona Gubelmann comme Dr Morgan et Will Yun Lee comme lui. Dr Alex Parc. Et, de même, les personnages de Noah Galvin tels que le Dr Asher, Bria Samone Henderson dans le rôle du Dr Jordan Allen et Osvaldo Benavides dans le rôle du Dr Mateo Rendom rejoindraient le programme en tant qu’habitués.