John Travolta partage la véritable histoire de son moment de « livre d’histoires » dansant avec la princesse Diana

Dans un clip pris lors de l’événement de 1985, un journaliste a demandé à Travolta s’il aimerait danser avec Diana ce soir-là, ce à quoi il a souri et a simplement répondu: « Si elle le souhaite. »

« Vers 10 heures du soir, Nancy Reagan m’a tapé sur l’épaule et m’a dit : ‘La princesse, son fantasme est de danser avec toi. Voudriez-vous danser avec elle ce soir ?’ », se souvient Travolta. « Et j’ai dit: » Eh bien, bien sûr. Comment cela marche-t-il?’ Et elle a dit : ‘Eh bien, vers minuit, je viendrai te chercher et puis je te conduirai vers elle et ensuite tu lui demanderas de danser.’ »

La star de « Pulp Fiction » a déclaré que son cœur avait commencé à s’emballer avant même d’avoir tapoté Diana sur l’épaule, décrivant sa signature « tremblement timide » lorsqu’elle s’est retournée pour le regarder.

«Elle a levé les yeux et moi et j’ai dit:« Voudriez-vous danser avec moi? et elle a dit : ‘Oui’ », a-t-il dit. «Je l’ai emmenée et toute la pièce s’est débarrassée. Nous avons dansé pendant ce qui nous a semblé être 15 minutes.

« Elle adorait danser et elle a apporté de la joie pure à tout le monde en faisant ça… . « Elle avait juste cette capacité de sortir des sentiers battus et d’agir en conséquence. »

Le moment a été capturé à la caméra par l’ancien photographe officiel de la Maison Blanche Pete Souza dans une série de photos qui ont résisté à l’épreuve du temps, près de quatre décennies plus tard. Travolta était magnifique dans son costume noir impeccable tandis que Diana portait la célèbre robe de soirée bleu nuit Victor Edelstein accessoirisée d’un collier ras de cou en saphir, diamants et perles et de boucles d’oreilles assorties.

Travolta a décrit sa danse avec la princesse comme un « moment de livre d’histoires », ajoutant: « Nous nous sommes inclinés quand c’était fini et qu’elle était partie, et j’étais parti, et ma voiture s’est transformée en citrouille. »

La star de « Grease » s’est souvenue de ce moment avec tendresse au fil des ans, s’en souvenant comme d’un « moment magique » lors d’une interview avec Esquire Mexico en avril. Il savait que l’opportunité était un «grand privilège et honneur», mais demander à Diana de danser n’était pas une tâche simple.

« Cela signifiait bien guider la danse et essayer de s’amuser », a-t-il déclaré. « C’était la partie la plus facile, mais me présenter correctement à Diana, lui transmettre de la confiance et lui demander d’être ma partenaire de danse était une mission compliquée. »

Travolta a commencé à planter le décor de la soirée, expliquant : « Pensez au moment. Nous sommes à la Maison Blanche. C’est minuit. Toute la scène est comme un rêve.

« Je m’approche d’elle, lui touche l’épaule, lui demande de danser », a-t-il ajouté. « Elle se retourne et quand elle me voit, elle affiche ce sourire envoûtant, un peu triste, et accepte mon invitation. »

L’acteur a poursuivi: « Nous étions là à danser ensemble comme dans un conte de fées. Qui pourrait imaginer que quelque chose comme ça va vous arriver un jour ? J’ai été assez intelligent pour l’enregistrer dans ma mémoire comme un moment très spécial et magique.

« Dans leurs propres mots : Diana, princesse de Galles » sera présenté en première le dimanche 8 août à 20 h HNE sur PBS.