Ana de Armas est allée à John Wick avec son entraînement No Time to Die

Les fans attendent depuis très longtemps la sortie de la dernière sortie de Daniel Craig en tant que Bond dans Pas le temps de mourir. Couteaux sortis La star Ada De Armas fera également partie du film dans le rôle de l’agent de la CIA Paloma, que l’on peut voir dans la bande-annonce du film donnant des coups de pied à toutes sortes de fesses dans une robe de soirée. Dans une interview avec Vogue, De Armas a révélé la formation exténuante qu’elle a dû suivre pour faire toutes ses cascades en Pas le temps de mourir.

« Je dois me préparer pour ce film d’action que je fais avec un travail physique, un entraînement et des chorégraphies vraiment intenses. Je le fais de 9h à 14h et puis j’ai une pause – et puis le week-end je vais au stand de tir et Je m’entraîne à tirer avec des armes à feu que je dois utiliser dans le film. Et un peu d’entraînement au couteau aussi. J’aime beaucoup ça – cela fait partie de l’excitation pour un nouveau projet et de jouer un rôle que je n’ai jamais fait auparavant. «

La routine d’entraînement de l’actrice semble assez similaire à ce que fait Keanu Reeves pour se préparer à jouer au maître assassin John Wick. Dans le passé, le personnage de la glamour « Bond Girl » dans le James Bond la franchise a eu peu à faire au-delà de bien paraître et de dormir avec le personnage principal. Mais Paloma semble prêt à être quelque chose de différent. Selon Ana de Armas, Paloma aura beaucoup plus à offrir à l’histoire que d’être simplement un régal pour les yeux.

« L’expérience [of being a Bond Girl] était super. J’ai adoré faire ce film et retravailler avec Daniel [Craig] et Cary Fukunaga, le réalisateur, avec qui j’avais vraiment envie de travailler depuis longtemps. C’était un projet vraiment amusant de faire partie. J’étais en train de terminer le tournage de Blonde donc je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer [my role as] Paloma. Paloma est une très belle femme à sa manière – et elle est dure et très glamour. Elle vit dans un univers James Bond mais, en même temps, fait son travail. Et elle a besoin de se fondre. Elle n’a jamais été sexy et glamour juste parce que. «