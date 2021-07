Pourquoi devriez-vous regarder Power Book III: Raising Kanan, la nouvelle série Starz

Starz C’est l’une des filières qui monte en puissance dans la production de séries. En fait, il existe plusieurs productions prestigieuses qui ont leur origine dans la chaîne, telles que Étranger, Protagonisée par Sam Heughan Oui Caitriona Balfe. Et un autre bien connu est Pouvoir, sorti en 2014 et peut-être l’un des meilleurs de cette chaîne.

Créé par Courtney A. Kemp en collaboration avec 50 centimes, raconte l’histoire du propriétaire d’une discothèque de New York et baron de la drogue James et de sa famille, de ses amis et de ses rivaux. L’un d’eux est le personnage joué par le rappeur. Il s’agit de Kanan austère, qui apparaît de manière récurrente dans les 6 saisons de la série.

Bien que la série se soit terminée en février 2020, différents projets alternatifs ont commencé à éclore de la chaîne autour des personnages. Le premier était Livre de Pouvoir II : Fantôme qui parle du fils de Jacques, Tariq et la seconde est Livre de Pouvoir III : Élever Kanan, qui est proche de la libération. Nous vous disons comment c’est et pourquoi vous devriez le voir.

Power Book III : Élever Kanan arrive à Starz







L’histoire de Élever Kanan Nous nous immergeons dans le quartier Jamaica, au sud du Queens, au début des années 90. Kanan austère Il n’a que 15 ans et vit avec sa mère raquel thomas, une femme impitoyable chef d’un gang de drogue. Cependant, vous ne voulez pas que votre enfant suive vos traces, mais le jeune a déjà fait un choix. C’est un drame familial très intense qui explore les thèmes de l’identité, de la violence et, bien sûr, de la trahison.

En fait, ce sera l’une des questions les plus importantes à discuter ici. Les personnages de cette série doivent être très attentifs à ce qui se passe autour d’eux s’ils ne veulent pas avoir de mauvaise surprise quant à leur avenir. Au Livre de puissance III : Élever les secrets de vos proches auront un assaisonnement particulier et cela pourrait influencer des événements vraiment catastrophiques.

Les actions ont des conséquences. Les trahisons sont toujours exposées. et les secrets sont inévitablement révélés. Tous les personnages de Élever Kanan ils cachent quelque chose et, peut-être, c’est la chose la plus attrayante de cette série : vous ne savez pas qui est qui.

Patina Miller est Raquel Thomas, une trafiquante de drogue de New York (Photo : Starz)



En plus du script soigneusement structuré par Courtney Kemp Agboh, Sascha Penn, Josef Sawyer Oui Santa Sierra, la série se distingue par sa photographie impeccable par Christophe La Vasseur Oui Aaron Médic et qu’il a eu lieu principalement à New York.

D’autre part, le le casting est une autre pièce fondamentale être captivé par cette série dès le premier chapitre qui dure 55 minutes. Meunier à patine, une actrice avec un parcours intéressant dans BroadwayDes surprises ici avec un caractère très complexe. Raq est une trafiquante de drogue mais aussi une mère. Il doit donc être affectueux, d’une part, mais cruel et impitoyable, de l’autre. Et, en ce sens, c’est un équilibre que l’interprète réalise si bien que c’est vraiment magnifique de la voir.

Mekai Curtis dans le rôle de Kanan Stark (Photo : Starz)



Oui Mekai Curtis, 20 ans, qui incarne Kanan, l’accompagne à merveille avec une performance engagée sur un jeune homme qui essaie de trouver sa voie dans un environnement plein de violence et de mensonges. Si vous voulez voir cette série on vous dit que Livre de pouvoir : Élever Kanan présente son premier épisode ce dimanche 18 juillet au Starz joue au niveau mondial.