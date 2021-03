Sortie d’une nouvelle bande-annonce passionnante d’ombre et d’os

Le dernier regard sur le monde de Grayhaverse le live-action est enfin arrivé. Nous ne sommes qu’à un mois du lancement de la première saison de Ombre et os sur Netflix, et les fans de la série Grisha sont impatients de voir ce que la série a en magasin.

S’il nous reste encore quelques semaines à attendre que les premiers épisodes soient réellement disponibles en streaming, Netflix a présenté une nouvelle bande-annonce pour montrer un peu plus le monde magique.

La dernière bande-annonce de Shadow and Bone met beaucoup l’accent sur l’histoire d’Alina, le personnage principal de la trilogie romanesque bien-aimée de Grisha. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessus.

Basé sur les romans les plus vendus de Grishaverse de Leigh Bardugo Partout dans le monde, Shadow and Bone nous trouve dans un monde déchiré par la guerre où l’humble soldat et orpheline Alina Starkov vient de déchaîner un pouvoir extraordinaire qui pourrait détenir la clé de la libération de son pays.

Avec la menace monstrueuse de Shadow Fold qui se profile, Alina se retrouve coupée de tout ce qu’elle sait pour entrer dans le cadre d’une armée d’élite de soldats magiques connue sous le nom de Grisha.

Des forces dangereuses sont en jeu, y compris un groupe de criminels charismatiques, et il faudra plus de magie pour survivre.