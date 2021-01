Soul: les compositeurs parlent des changements dans le projet

Trent reznor et Atticus ross Ils ont une vaste expérience en matière de sundtracking dans divers films et séries télévisées, bien qu’une expérience avec «Âme», Nouveau film des studios Pixar, Je les testerais avec de nouveaux défis lorsque je devais diriger des changements importants dans le projet.

Certains éléments clés de l’histoire du film seraient radicalement modifiés tout au long de sa réalisation, révélant que le duo de compositeurs aurait composé suffisamment de musique pour six films différents.

«Il y a un enthousiasme, une positivité et une ouverture enfantins, quand fréquemment au cours du processus, nous commençons à travailler avec des lignes narratives animées très approximatives qui font étonnamment un bon travail de transmission en regardant le film, avec des doublages et de la musique temporaire, et vous obtenez une vraie sensation de ce que sera le film », dit-il Reznor une conséquence du son.

Reznor Il commente que, lors du développement du film, on lui présente des séquences de storyboard animées pour travailler sur la musique que le film présentera. Le directeur Pete Docter serait en charge de donner des instructions concernant la bande originale.

Et deux mois plus tard, il y a un film qui pourrait avoir une fin radicalement différente ou un nouveau personnage venant à la réunion. Et c’est le genre de processus fluide qui ne pourrait pas se produire si nous tournions avec des acteurs », dit-il.

«Ce que cela signifiait pour nous, c’est que nous avons fait de la musique pour environ six films différents. Quand nous avons commencé, c’était «J’ai hâte de voir ce personnage…» qui n’existe plus car il n’est pas dans le film. Ou ce moment expansif où vous regardez une belle scène pendant une minute et demie, qui est maintenant de trois secondes, car une blague est apparue et maintenant c’est quelque chose de différent.

Reznor assure que, lors de la réalisation du film, j’arrive à accepter ce sens d’ouverture qui est requis dans un projet comme celui-ci. Avec plus de 250 avis publiés, « Âme« A réussi à avoir 95% de fraîcheur sur la page de Tomates pourries. Le film est maintenant disponible sur Disney +.