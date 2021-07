Mare Of Easttown Saison 2 : Quand aurons-nous la date de sortie de la série ?

– Publicité –



Il s’agit de la série vedette des Emmy Awards 2021. Les Emmy Awards font déjà partie des favoris pour remporter la 73e édition. Cependant, le succès de Mare of Easttown ne signifie pas que la mini-série HBO reviendra pour un deuxième volet. Ce n’était pas censé être une fiction limitée au départ, ni un manque d’intérêt de la part des personnes impliquées. Cependant, la priorité ultime est de dire quelque chose de valable. Brad Ingelsby a créé une mini-série avec Kate Winslet, et elle est à la hauteur.

Il y avait une chose qui retenait Mare of Easttown saison 2, saison 2 : une bonne histoire. C’est quelque chose dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Toutes les parties concernées ont exprimé leur espoir et partagé leur enthousiasme pour la possibilité d’une bonne série. Kate Winslet est allée plus loin dans ses dernières déclarations.

La date limite a été informée par l’actrice que des conversations sont en cours et qu’il est possible de déterminer s’ils discutent de la question.

« J’aimerais le rejouer. Je crois qu’il y a beaucoup plus de chapitres dans l’histoire de cette histoire. L’histoire a peut-être été un succès, mais cela ne veut pas dire qu’il sera possible de la raconter à nouveau. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez fermer les portes. Nous ouvrons des portes et explorons ce qui se cache derrière elles.

Winslet indique clairement que le travail a commencé pour trouver une bonne histoire. Brad Ingelsby, le créateur de la série, a également souligné ce même thème il y a quelques semaines. Il porte tout le poids de ce qui se passe. » Si nous pouvons faire une histoire aussi géniale, qui rende justice aux personnages et continue l’histoire d’une manière naturelle mais surprenante, alors j’adorerais. Je ne sais même pas quelle est l’histoire. Et c’est là que réside le problème en ce moment. » TVLine lui a demandé à ce sujet.

Leur rôle est de suivre les directives de HBO. » Si Brad Ingelsby sent qu’il a quelque chose à dire et qu’il en est de même [level] comme le premier, je pense que tout le monde l’écouterait ouvertement. Il n’a pas cette histoire en ce moment. Qui sait? On va attendre de voir ce qui lui arrive, pour le dire. »

