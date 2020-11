Pourquoi «Bewitched» a-t-il été vraiment annulé?

Comédie des années 1960 Enchanté n’a pas été annulée car la série a perdu des téléspectateurs. Au lieu de cela, cela avait tout à voir avec la star de la série, Elizabeth Montgomery, qui jouait la sorcière aux contractions nasales Samantha Stephens.

Elizabeth Montgomery et Dick York | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images / Walt Disney Television via Getty Images

« Il n’a pas été annulé en raison de faibles notes », a déclaré Herbie J. Pilato, auteur de « Twitch Upon A Star », à Fox News. « Enchanté a en fait été renouvelé pour les saisons 9 et 10, mais [she] voulu. C’est à ce même moment que le mariage de Montgomery avec Asher a commencé à se défaire. La sitcom a pris fin en 1972 et le couple a divorcé un an après.

Montgomery était marié au producteur de la série, Bill Asher. Asher était responsable de la production de la tristement célèbre fête d’anniversaire du président John F. Kennedy lorsque Marilyn Monroe a chanté «Joyeux anniversaire, monsieur le président». Le couple était également ami avec Kennedy.

Elizabeth Montgomery était prête à prendre sa retraite avant que « Bewitched » ne commence à tourner

Pilato a rappelé que Montgomery était prêt à arrêter d’agir avant Enchanté a commencé à filmer. «Elle avait voulu arrêter de jouer avant même de commencer à tourner Enchanté mais son mari Bill Asher lui a dit: «N’arrête pas, tu as trop de talent» », raconte le Daily Mail.

«Elle a toujours eu une relation amour-haine avec le théâtre», a-t-il poursuivi. «Cela lui a permis de choisir les rôles qu’elle voulait vraiment après Enchanté fini. Elle a fini par devenir la reine des téléfilms.

Elizabeth Montgomery et Agnes Moorehead | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images / Walt Disney Television via Getty Images

Pilato a également déclaré que la co-star Dick York, qui jouait le mari de Montgomery dans la série, était amoureuse d’elle. «Elizabeth Montgomery ne s’entendait pas avec Dick York, qui jouait son mari Darrin Stephens», a-t-il expliqué. «Il était amoureux d’elle, mais elle était mariée au producteur de la série et c’était devenu très inconfortable pour elle. Il était accro aux analgésiques et a continué à manquer d’épisodes jusqu’à ce qu’ils aient finalement dû le remplacer par Dick Sargent.

Elle est revenue à « Bewitched » parce qu’ABC lui avait fait une offre qu’elle ne pouvait pas refuser

Pilato a partagé que l’argent était la principale raison pour laquelle Montgomery est revenu ces dernières saisons.

«Elizabeth fatiguée de Enchanté et a essayé d’arrêter après la cinquième saison, mais ABC lui a offert tellement d’argent qu’elle ne pouvait pas refuser », se souvient-il. « Mais vous pouvez voir à la dernière saison qu’elle parcourt chaque épisode sans soutien-gorge – comme un clin d’œil à la libération des femmes – et qu’elle ne voulait pas être là. »

Elizabeth Montgomery | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images / Walt Disney Television via Getty Images

«Lorsque son contrat a pris fin, ABC lui a offert une autre fortune pour rester, mais elle l’a refusée», a-t-il ajouté. «Après huit saisons, elle en avait assez. Elle voulait s’éloigner de Samantha Stephens aussi loin qu’elle le pouvait. Elle a cherché des rôles difficiles, jouant une victime d’agression sexuelle dans A Case Of Rape et un tueur à la hache dans La légende de Lizzie Borden. »

Même si elle est partie, Montgomery détenait 20% de l’émission et a fait fortune sur les résidus. Elle est décédée d’un cancer en 1995 à 62 ans.