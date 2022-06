Morgan Freeman a expliqué pourquoi The Shawshank Redemption était un flop

in

Le film inspiré de l’œuvre de Stephen King est considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire du cinéma. Cependant, il n’a rapporté que 73 millions de dollars.

©IMDBLe film n’a même pas triplé ce qui a été investi dans son budget.

Quand quelqu’un commence à parcourir les différentes pages de films et commence à chercher les différents classements des meilleurs films de l’histoire de Hollywood, il y en a un qui apparaît généralement très souvent. Il s’agit de Le rachat de Shawshank (traduit par rêve de liberté Oui Rêve d’évasion), qui comportait Morgan Freeman et Tim Robbins et était basé sur l’une des œuvres écrites par Stephen King.

Bien qu’il soit considéré comme un chef-d’œuvre, le film réalisé par Franck Darabont il n’a pas bien performé au box-office dans le monde. Avec un budget proche de 25 millions de dollars, elle parvient à peine à récolter 73 millions dans le monde. S’il est difficile de connaître avec certitude les raisons du comportement du public et ce qui fait le succès ou l’échec d’un film, Morgan FREEMAN a une théorie.

Lors d’un entretien en Le spectacle de Graham Nortonl’animateur de l’émission britannique a souligné Le rachat de Shawshank comme un succès « tout le monde aime ». Cependant, il a souligné qu’il n’avait pas bien marché au box-office, ce qui a également été reconnu par lui-même. Morgan FREEMANqui l’a défini comme « un flop au box-office ». C’est alors que l’acteur de 85 ans a donné son avis sur la question.

« La raison, bien sûr, est que les seuls vrais films de marketing sont le bouche à oreille. Vous pouvez en faire la promotion autant que vous voulez, mais si les premiers à le voir sortent et qu’ils ne peuvent pas dire : « J’ai vu ce grand film », vous n’irez pas très loin. Quand les gens sont allés voir Le rachat de Shawshank, ils sont sortis en disant : ‘J’ai vu ce film incroyable. Il s’appelle…' »expliqué Morgan FREEMAN. Puis il se souvint : « Une dame m’a vu une fois dans un ascenseur et m’a dit : ‘Oh, je t’ai vu dans The Hotsucker Reduction.’ Si vous ne pouvez pas passer le mot, vous ne vous en sortez pas bien. ».

+La marque que le film a laissée dans la carrière de Morgan Freeman

En plus d’être l’un des grands classiques du cinéma moderne, Le rachat de Shawshank marque également une étape importante dans la carrière de Morgan FREEMAN. Graham Norton Il a interrogé l’acteur sur une caractéristique qui a défini sa carrière pendant un certain temps : la voix off. « Est-ce que c’est le film qui a fait de vous M. Narration? »consulté le hébergerQuel Morgan FREEMAN Il répondit par l’affirmative, sans hésiter un instant.

