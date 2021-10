Les éternels de Marvel combattent des monstres effrayants pour sauver notre monde dans de nouvelles images MCU

Les Éternels doivent se battre pour ce qu’ils aiment dans un nouveau teaser pour le prochain épisode de MCU, qui offre plusieurs aperçus bourrés d’action de la vaste gamme de pouvoirs des héros titulaires alors qu’ils combattent les méchants Deviants dans de nouvelles séquences passionnantes. La bande-annonce présente également le chef de Richard Madden, Ikaris, plaisantant qu’il ne porte pas de cape, ainsi que Gilgamesh de Don Lee démontrant pourquoi il est considéré comme le membre le plus fort des Eternals.

« Quand vous aimez quelque chose, vous vous battez pour cela. » Découvrez les studios Marvel #Éternels uniquement dans les salles le 5 novembre. pic.twitter.com/RtEJSL8EWI – Marvel Studios (@MarvelStudios) 3 octobre 2021

Éternels présentera au public une toute nouvelle facette de l’univers cinématographique Marvel et reprendra après les événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers : Fin de partie. Dans le sillage de la dévastation causée par Thanos, entrez dans les Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine arrivée sur terre il y a des milliers d’années et protégeant les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

En un mois, découvrez Marvel Studios’ #Éternels. Seulement dans les salles le 5 novembre. pic.twitter.com/HLn58yWOwK – Marvel Studios (@MarvelStudios) 5 octobre 2021

Éternels est écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario. Mettant en vedette un ensemble épique comprenant l’icône de Hollwood Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des Éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un Éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un éternel avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, le plus fort des Eternals, le film devrait être loin de manquer de performances remarquables parmi ces nouveaux super-héros MCU.

En un mois, l’univers Marvel devient éternel. Découvrez les studios Marvel #Éternels uniquement dans les salles le 5 novembre. pic.twitter.com/Zh93xpa1Co – Marvel Studios (@MarvelStudios) 5 octobre 2021

L’arrivée des Eternals si tard dans le jeu a soulevé plusieurs questions, notamment pourquoi ces êtres tout-puissants ne sont pas intervenus lorsque Thanos a pris sur lui d’anéantir la moitié de l’univers. Alors que ces raisons cosmiques de rester à l’écart ont été évoquées dans la bande-annonce, la réalisatrice Chloé Zhao a déclaré que le film lui-même rendra les choses plus claires. « Le public comprendra pourquoi », a déclaré Zhao. « Non seulement pourquoi, mais à quel point le fait de ne pas interférer les a compliqués. Nous explorons cela. Vous le verrez dans le film. Les Éternels ont reçu pour instruction de ne pas interférer dans un conflit humain à moins que des déviants ne soient impliqués. Il y a une raison pour laquelle c’est le cas . »

Beaucoup se sont également demandé si un nouveau chef des Avengers se trouverait dans les rangs des Eternals, une attention particulière étant accordée à l’énergie cosmique de Richard Madden tirant sur Ikaris. « Je ne sais pas », a répondu l’acteur lorsqu’on lui a demandé si Ikaris serait prêt à diriger l’équipe emblématique des héros de Marvel. « Je sais que c’est un bon leader et un bon soldat. Si ce sont deux qualités dont vous avez besoin pour diriger les Avengers, alors il les a. Mais je ne serais pas en mesure de le prédire. »

Éternels devrait sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. Tout comme le nouveau venu de Marvel, Shang-Chi,Éternelssortira exclusivement en salles.

