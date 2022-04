Fin expliquée de « Pálpito », série Netflix colombienne

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Michel Brown, Lucía Domínguez et Sebastián Martínez, «Pressentiment” est une série colombienne de Netflix qui raconte l’histoire de Simón, un homme qui mène une vie tranquille avec sa femme Valeria et ses deux enfants, jusqu’à ce qu’après une nuit romantique, des hommes kidnappent et assassinent l’amour de sa vie.

Pendant ce temps, Camila, une photographe talentueuse, fait une crise cardiaque le jour de son mariage et a besoin d’une greffe du cœur pour survivre. Bien qu’elle n’ait plus d’espoir, son fiancé Zacarias est chargé de trouver le « donneur » idéal, malgré le fait que cela implique de s’impliquer dans une organisation de trafic d’organes.

Alors que Simón insiste pour se venger des personnes impliquées dans le meurtre de sa femme, Camila devient obsédée par la découverte de l’identité de son donneur. Tous deux se rencontrent lors d’un concert et commencent à ressentir quelque chose d’inexplicable avant même de connaître la vérité.

Simón et Camila passent du temps ensemble dans « Pálpito » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « PÁLPITO » ?

Lorsque Camila découvre qu’elle a le cœur de la femme de Simón, elle décide de s’éloigner de lui, elle remet en question ses sentiments et soupçonne l’implication de Zacarías dans sa greffe. Pendant ce temps, son mari doit faire face au chantage de l’organisation de trafic d’organes, qui veut passer des accords avec le futur président.

De son côté, Simón poursuit son enquête malgré les dangers liés à la traque des coupables. Mais à chaque fois qu’il trouve un indice, les intéressés prennent sur eux de s’en débarrasser. Sans autre option, il s’infiltre dans l’organisation de Sarmiento.

Grâce à un hacker, Camila découvre que Zacarías est également coupable. Après l’avoir confronté, elle cherche Simón pour lui dire la vérité, mais les choses ne se passent pas comme prévu, car sa cicatrice la trahit et elle se retrouve à l’hôpital, menottée et accusée du crime.

Mais ce n’est pas la seule chose que le protagoniste de « Pressentiment » doit être pris en charge. Sa fille Samantha est impliquée dans divers problèmes après avoir rencontré Tomás, un toxicomane qui travaille avec Mariachi et Sarmiento. Pour avoir tenté de défendre son petit ami, Sam est arrêtée par l’organisation de trafic d’organes.

Camila n’hésite pas à parler à la police et à blâmer Zacarias (Photo : Pálpito/Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « PÁLPITO » ?

Heureusement, Simón le découvre à temps et, avec la police, sauve Samantha. De son côté, Camila parle à la police et dénonce son mari, mais Zacarias n’est pas arrêté car le policier qui semblait être du côté de Simón travaillait en fait pour l’organisation, c’est-à-dire qu’il a libéré Mariachi et Garabato, et s’est débarrassé de plusieurs essais.

Cependant, il a fait une erreur et l’un des officiers qu’il a attaqué a survécu et a tout raconté. Alors que la plupart des personnes impliquées sont arrêtées, Cárdenas devient le nouveau président, mais refuse de conclure des accords avec Sarmiento, qui jure de se venger de Zacarias.

Le lendemain, Camila apparaît au bord d’un lac. Cependant, ce n’était qu’un plan pour échapper à son mari et commencer une nouvelle vie, cependant, Zacarias le découvre bientôt, grâce à Sarmiento, qui est en prison. Que va-t-il se passer dans une deuxième saison de « Pressentiment” ?