Pour cette raison Pedro Pascal protège et admire sa soeur trans

Pedro Pascal a évoqué le lien qui l’unit à sa sœur trans qui, depuis 2021, s’est déclarée femme, présentant sa nouvelle identité aux médias. Qu’a dit l’acteur ?

©GettyPedro Pascal et Lux

Ça ne fait aucun doute que Pierre Pascal est l’un des noms du moment dans l’industrie cinématographique hollywoodienne où il brille dans des séries télévisées du calibre de Le Mandalorien et Le dernier d’entre nous augmentant un peu plus sa popularité dans le monde entier chaque jour. Dans ce contexte, l’interprète chilien a eu le temps de parler de l’une des personnes les plus importantes de sa vie.

parler au magazine Écuyer, Pierre Pascal a révélé que sa sœur luxequi s’est déclarée femme trans en 2021, est « l’une des personnes les plus puissantes » qu’il a rencontré Peut-être que la raison de cette déclaration est que Lux, comme l’a dit Pascal, « gouvernait sa maison » après la mort de leur mère, qui a été un coup dur pour le protagoniste de Le poids du talent.

Pedro Pascal aime sa soeur Lux

Pierre Pascal Il a avoué qu’il avait besoin de plus luxe qu’elle lui a dit et d’un ton révélateur que chaque fois qu’ils le peuvent, ils vont ensemble à des événements qui ont à voir avec la profession qu’ils aiment et partagent : jouer. Il est clair que la famille passe avant tout pour ces frères et sœurs qui se soutiennent quelle que soit l’occasion qui appelle leur présence dans la vie de l’autre.

La déclaration de Pierre Pascal de l’amour et de l’admiration qu’il ressent pour luxe Elle intervient dans un contexte où la communauté transgenre a dû faire face à des positions politiques défavorables de la part de membres du Parti républicain des États-Unis qui ne leur profitent pas. Cela n’empêchera pas le protagoniste de Le dernier d’entre nous continuer à soutenir ce secteur de la société.

La famille de Pierre Pascal Elle se caractérise par le maintien d’un lien étroit avec la notoriété puisque ses membres font partie du show business international. Non seulement lui et luxe sont reconnus, Javiera Balmacedaqui était présente aux Oscars 2023 avec Pedro, est son autre sœur qui agit en tant que réalisatrice de productions locales originales pour l’Amérique latine pour studios amazoniens et Première vidéo. Au cours de sa carrière, il a travaillé en étroite collaboration avec des noms tels que Diego Luna et Eugène Derbez. Ça va?

