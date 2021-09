Sucker Punch Cast se réunit, Jena Malone veut que Zack Snyder fasse une préquelle

UNE Sucker Punch La préquelle a été suggérée par l’une de ses stars, Jena Malone, lors d’une réunion de la distribution principale du film. Réalisé par Batman V Superman : L’aube de la justice‘s Zack Snyder, la sortie psychologique-fantastique-action a maintenant atteint son dixième anniversaire, avec Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens et Jamie Chung s’unissant après toutes ces années pour célébrer, et discuter sans aucun doute de la façon dont ils peuvent obtenir les Sucker Punch se regrouper à nouveau.

« De temps en temps, 12 ans plus tard !! Une petite réunion de coup de poing où nous manquions notre plus belle @carlagugino !!! Ces dames seront toujours mon tour profond ou mourront. Jamais lié aussi intensément avec un groupe de femmes aussi inspirant avant sur C’est un rêve absolu de vous tenir les filles !! @abbiecornish @emilyjanebrowning @jamiejchung @vanessahudgens #suckerpunchforever #letsmakeaprequel Nous aimons et nous manquons notre famille @cruelfilms ! »

C’est le commentaire « #letsmakeaprequel » de Iéna Malone cela fera certainement parler les fans, se demandant s’il ne s’agit que d’un vœu pieux ou si la possibilité d’un Sucker Punch prequel a été vraiment discuté. Sorti en 2011, Sucker Punch est réalisé par Zack Snyder et co-écrit par Snyder et Steve Shibuya. L’histoire est centrée sur une jeune femme nommée Babydoll (Emily Browning), qui, après avoir été enfermée, se retire dans un monde fantastique où elle est libre d’aller où son esprit la mène. Déterminée à se battre pour une vraie liberté, elle trouve quatre femmes, Rocket, Blondie, Amber et Sweet Pea, à s’unir pour échapper au terrible sort qui les attend. Avec un arsenal virtuel à leur disposition, les alliés combattent tout, des samouraïs aux serpents, tout en essayant de décider quel prix ils paieront pour survivre.

Plein à craquer de séquences d’action de style jeu vidéo et anime, Sucker Punch a été mutilé par les critiques lors de sa sortie, beaucoup trouvant que les personnages creux, l’intrigue et le script nuisent énormément aux visuels certes impressionnants. Le film, qui est basé sur un concept original développé par Snyder et Shibuya, a également été un échec au box-office, ne rapportant que 89 millions de dollars contre un budget de production de 82 millions de dollars. Bien que, tandis que Sucker Punch se décompose à 22% sur Rotten Tomatoes, le film a depuis suscité un certain culte, sans aucun doute en grande partie grâce à la popularité du réalisateur Zack Snyder.

Vanessa Hudgens, qui a joué dans Sucker Punch en tant que Blondie, s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer les retrouvailles en disant: « 12 ans plus tard – Réunis et c’est TELLEMENT BON. @carlagugino n’a pas pu le faire, alors j’ai fait de mon mieux pour la photoshoper. Tellement reconnaissant d’être toujours connecté à ce groupe de femmes fortes et incroyables. »

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune discussion officielle sur un Sucker Punch prequel, Zack Snyder a récemment discuté de l’idée d’une coupe de réalisateur, probablement stimulée par la réaction des fans à sa coupe de Ligue des justiciers AKA La coupe Snyder. « C’était la première fois que je faisais vraiment face à une véritable restructuration radicale du film pour qu’il soit plus commercial », avait précédemment déclaré Snyder à Vanity Fair. « Il y a une coupe du réalisateur de ce film qui n’est pas encore sortie. Je vais le dire à voix haute. »

Sujets : Coup de poing