Le showrunner Scott Neustadter taquine une deuxième saison pour Daisy Jones & The Six

Prime Video Daisy Jones et les Six vit toujours dans le cœur du public des semaines après les débuts fracassants de la série. Le drame musical largement acclamé dépeint l’histoire du plus grand groupe de rock fictif des années 70, relatant leur ascension dans l’industrie de la musique et leur chute ultérieure au plus fort du succès du groupe. La mini-série est basée sur le roman éponyme de Taylor Jenkins Reid qui était vaguement basé sur les expériences de Reid en regardant les performances de Fleetwood Mac en grandissant. Mais Daisy Jones et les six était censé être un programme limité, le co-créateur et showrunner de la série Scott Neustadter a récemment taquiné qu’il avait développé plus d’idées pour le groupe et leur histoire si Amazon voulait renouveler la série.

Lors du panel télévisé Contenders de Deadline, Neustadter a mentionné que bien que la série initiale soit basée sur le best-seller de Reid, il a déjà développé un argumentaire regorgeant d’idées qui élargissent l’histoire du groupe. Les idées sont basées sur des questions qui se sont posées à la fin de la série, mais ce n’est qu’avec la bénédiction de Reid que Neustadter serait prêt à faire plus avec la série.

« Ce qui est cool, c’est que la série a une fin qui, espérons-le, est satisfaisante. Nous avons répondu à toutes les questions que nous avons soulevées, mais je pense qu’en sortant, nous avons posé quelques nouvelles questions. C’est toujours mon genre de fin préféré. Il est possible de continuer à raconter l’histoire; évidemment, nous voudrions parler avec Taylor.

Il semblerait que Reid et Neustadter soient sur la même page concernant la suite de l’histoire de Daisy & The Six. Elle a récemment exprimé son intérêt pour une deuxième saison lors d’une exclusivité avec Variety. Comme Neustadter, elle pense que la série s’est terminée de manière concluante, complétant l’histoire désordonnée et rocailleuse du groupe telle que décrite dans son roman. Cependant, elle a également envisagé d’autres idées qui rouvriraient leur histoire pour une autre saison.

«Je pense que nous sommes dans une position vraiment chanceuse où nous avons une histoire qui est définitive et une fin qui fait vraiment du bien. Je n’ouvrirais cette sauvegarde que si j’avais l’impression qu’il y avait une histoire ici que nous devons raconter. Ai-je réfléchi à ce que c’est ? J’ai certainement. »

L’un des principaux moteurs de la raison pour laquelle Reid n’exclut pas une autre saison vient des performances dynamiques de la distribution, en particulier Riley Keough en tant que principale dame et auteur-compositeur Daisy Jones et Sam Claflin en tant que Billy Dunne, le fondateur de The Six.

« Voir les performances que vous avez de cette distribution, et en particulier de Riley et Sam, et être prêt à vous en éloigner sans vous demander si vous pourriez leur donner une autre occasion de creuser dans ces personnages serait très idiot. Je ne suis pas assez stupide pour ne pas reconnaître ce que nous avons en eux deux. Donc c’est définitivement dans mon esprit. »





Il y avait une courbe d’apprentissage musicale pour les acteurs principaux

Daisy Jones et les six a présenté un tour de montagnes russes captivant d’un voyage pour les membres du groupe éponyme. Bien que les beaux jours musicaux du groupe, les moments nadir et les relations compliquées aient été les principaux points focaux de leurs histoires, la bande originale musicale a occupé le devant de la scène dans le spectacle et parmi le public. Pour rendre la série plus crédible et plus authentique, tous les acteurs ont joué (ou appris à jouer) leurs instruments et sont même allés camper ensemble pour apprendre à être une unité cohérente. Au cours du panel télévisé Contenders de Deadline, les protagonistes de la série – Riley Keough et Sam Claflin – ont parlé de la courbe d’apprentissage qu’ils ont chacun conquis pour incarner véritablement leurs rôles de rockstars des années 70.

« Quand j’ai lu le scénario pour la première fois, j’ai regardé tous les moments où il disait que nous jouions sur scène et que Billy portait une guitare. Je suis venu en disant ‘J’ai hâte de faire du théâtre’. Je ne savais pas qu’il y avait pas mal de musique impliquée dans cette histoire sur le groupe », a mentionné Clafin qui, au départ, n’était pas au courant à quel point la musique jouait un rôle important dans la série. « C’était très, très difficile. Je ne vais pas mentir, je n’ai jamais pris de guitare auparavant.

Keough, d’autre part, savait à quel point la musique serait profondément enracinée pour son rôle et s’est préparée à faire le travail supplémentaire pour entrer dans le rôle de Daisy Jones.

« Contrairement à Sam, j’ai lu le script, donc je savais combien de musique il y avait. Nous avons dû travailler très dur sur les trucs musicaux. Il y avait de nombreux jours où nous faisions des heures et des heures de cours de guitare, de piano et de chant et ce n’était pas quelque chose qui venait vraiment naturellement à Sam et moi au début. Nous avons dû mettre plus de travail que je n’en ai jamais mis pour acquérir une compétence pour un travail auparavant.

Tous les épisodes de Daisy Jones et les six sont disponibles exclusivement via Prime Video.