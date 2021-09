13 fois Kourtney Kardashian et Travis Barker m’ont fait croire à nouveau en l’amour

Si nous ne sommes pas aussi obsédés l’un par l’autre que Kourtney Kardashian et Travis Barker, alors je n’en veux pas.

C’est officiel. Kourtney Kardashian et Travis Barker sont le couple de célébrités du moment (désolé, Bennifer).

Le couple a officialisé leur relation sur Instagram en février 2021 et depuis, ce sont des photos et des vidéos Instagram remplies de PDA.

Maintenant, la relation de Kourtney et Travis est apparemment sortie du champ gauche, mais le couple se connaît depuis des années et était même voisin à un moment donné. Travis est également apparu dans quelques épisodes de L’incroyable famille Kardashian.

Qu’ils se bécotent en Italie, se tordent dans le désert ou marchent sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards, une chose est sûre : Kourtney et Travis sont absolument épris. Donc, en l’honneur du couple du moment, il est juste que nous revenions sur tous leurs moments de couple les plus mignons.

Kourtney Kardashian et Travis Barker m’ont fait croire à nouveau à l’amour. Photo : Astrid Stawiarz/WireImage, @kourtneykardash via Instagram

1) Cet adorable moment sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards 2021

Kourtney et Travis ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux MTV Video Music Awards en septembre 2021 et, bien sûr, il y avait beaucoup de l’action de la langue.

Au cours de la cérémonie, Kourtney a même présenté Travis et son fréquent collaborateur Machine Gun Kelly aux côtés de sa petite amie Megan Fox. « New York, j’ai besoin que tu fasses plus de bruit pour nos futurs bébés papas », a déclaré Megan. Kourtney a ensuite ajouté: « Machine Gun Kelly et Travis Barker. »

Vous l’avez entendu ici en premier, les mini Kravis se profilent à l’horizon…

Travis Barker et Kourtney Kardashian assistent aux MTV Video Music Awards 2021. Photo : Jason Kempin/Getty Images

2) Cette fois, Kourtney chevauchait Travis dans rien d’autre qu’un string

Le désert n’évoque pas exactement des images de romance, mais pour Kourtney et Travis ? N’importe quelle destination est la parfaite opportunité PDA. Tout ce dont vous avez besoin est un bikini string et leur position à cheval emblématique.

3) Quand Kourtney et Travis ont pris leurs moments PDA à travers l’Atlantique

ICYMI – et si oui, où étiez-vous ? – Kourtney et Travis ont fait une tournée PDA en Italie. Que le couple soit sorti dîner, à un défilé de mode ou à bord d’un yacht de luxe, les visages de Kourtney et Travis étaient pratiquement chirurgicalement attachés l’un à l’autre… à la grande déception de son ex-petit ami Scott Disick.

Scott a été exposé pour avoir râlé à propos de Kourtney et Travis s’amusant avec son ex Younes Bendjima.

4) Le PDA Tour rechargé. En haut. Suite

Oui, Kourtney et Travis nous ont vraiment bénis avec tout le contenu du couple en Italie. Profitez-en, nous avons vraiment été nourris.

5) Quand Kourtney et Travis se sont embrassés sous la Tour Eiffel

Vous ne pouvez pas vous arrêter en Italie sans un petit tour dans la ville de l’amour, Paris. Le couple a cimenté leur amour l’un pour l’autre avec un baiser sous la célèbre Tour Eiffel romantique. Très bien.

6) Quand Kourtney et Travis ont débarqué à Las Vegas

Le doux baiser dans le cou ? La prise de main ? Kourtney regarde au loin, l’air tellement ravi ? Wow. L’INJECTER.

7) Quand Kourtney a aidé Travis à surmonter sa peur de voler

Ce n’est un secret pour personne que Kourtney adore voyager et maintenant elle a emmené Travis avec elle. Kourtney a aidé Travis à surmonter sa peur de voler après son accident d’avion presque mortel en 2008. Travis, qui était en route pour Cabo, au Mexique, a partagé cette adorable photo une fois qu’il a atterri avec la légende : « Avec vous, tout est possible. »

8) Quand Travis a emmené Kourtney pour une nuit de combat

Maintenant, vous ne vous attendriez probablement pas à voir Kourtney lors d’un événement UFC, mais pour Travis ? Tout est possible. Kourtney et Travis se sont rendus à un double rendez-vous avec Machine Gun Kelly et Megan Fox ce soir-là, et les choses sont devenues manière plus torride après cette photo, btw. Oui, les gros caresses battaient leur plein.

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont présents lors de l’événement UFC 264. Photo : GettyJeff Bottari/Zuffa LLC

9) Cette fois, Travis a laissé Kourtney le tatouer

Avez-vous déjà été si amoureux de quelqu’un que vous avez décidé de le laisser vous tatouer ? Non, moi non plus. Kourtney a gravé « Je t’aime » sur la peau déjà fortement tatouée de Travis, prouvant que leur amour est éternel.

10) Une histoire d’amour en quarantaine

Vous savez que c’est le véritable amour lorsque vous vous mettez en quarantaine pendant 10 jours entiers et que vous ne rompez pas. Travis a même commenté la photo, « 10 jours avec toi », accompagnée de cœurs. Aww.

11) Le message d’anniversaire de Travis était TOUT

Lorsque Kourtney a fêté son 42e anniversaire, Travis ne s’est pas contenté de lancer une petite histoire Instagram. Oh non. Il a fait toute une grille de photos adorables, qu’il a sous-titrées avec amour: « JE T’AIME PUTAIN! VOUS ÊTES UNE BÉNÉDICTION POUR CE MONDE JOYEUX ANNIVERSAIRE. » Ahh, quelque chose à propos de la relation de Kourtney et Travis est différent.

12) Ce moment d’escalier éditorial

Parfois, vous avez hâte de mettre la main sur celui que vous aimez. Parfois, il suffit de les attraper au milieu des escaliers.

13) Quand Kourtney a surpris Travis en studio

Si vous ne l’avez pas remarqué, Kourtney a perfectionné la pose du koala. Quand elle ne court pas après ses trois enfants, elle est suspendue aux bras de Travis. Cette fois, Kourtney a surpris Travis en studio et nous ne pouvons qu’espérer que cela signifie qu’il y a une collaboration à venir. « Jam (Turn It Up) » avec Kourtney K et Travis Barker, ça vous tente ?

Kourtney Kardashian et Travis Barker. Photo : @kourtneykardash via Instagram

