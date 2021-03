Porsche Taycan Cross Turismo, c’est la deuxième voiture électrique de Porsche avec 761 ch et l’envie de sortir sur le terrain

Porsche vient de présenter sa nouvelle voiture électrique, la Porsche Taycan Cross Turismo, une version familiale et un peu plus veste du Taycan. Quatre versions avec des puissances allant jusqu’à 761 ch, un système électrique de 800 volts et des performances de supercar authentiques sont ses principales caractéristiques. Mais il y a plus.

C’était un secret de polichinelle que Porsche développait une deuxième carrosserie pour la Porsche Taycan dans le but de créer un modèle plus polyvalent. Il est basé sur le concept-car Mission E Cross Turismo dévoilé au Salon de Genève 2018, avec lequel il partage approcher et de nombreux traits.

La carrosserie élégante de la berline de la Porsche Taycan a été transformée en une carrosserie d’apparence familière avec les modifications les plus importantes du toit et de l’arrière. La nouvelle ligne de toit vous permet de gagner 47 millimètres d’espace à hauteur de tête pour les occupants des sièges arrière.

Cette partie arrière prend de l’importance dans la voiture, grâce à ses formes robuste et compact, à la ligne de lumières LED qui s’étend sur toute la largeur d’un côté à l’autre et à un design qui a beaucoup de personnalité.

Un intérieur technique avec jusqu’à cinq écrans

L’intérieur de la Porsche Taycan Cross Turismo est identique à celui de la Taycan que nous connaissions jusqu’à présent, il est donc dominé par les écrans.

Le plus frappant est celui situé derrière le volant, avec 16,8 pouces et conception incurvée, facile à lire depuis le poste de conduite.

Entre les sièges, un écran d’infodivertissement de 10,9 pouces et en haut deux autres écrans de 8,4 pouces, celui devant le siège passager faisant partie de l’équipement en option.

Les prototypes de Cross Turismo ont parcouru 998361 kilomètres de tests avant de présenter cette version

Les occupants des sièges arrière ont également à leur disposition un écran, situé dans la partie inférieure entre les sièges avant, à partir duquel ils peuvent actionner le climatisation arrière de manière indépendante.

Au niveau technologique, au-delà de son système électrique 800 V, la Porsche Taycan Cross Turismo se distingue par deux nouveautés, mises à niveau à la demande et levage automatique de la carrosserie.

Le premier système vous permet d’aller mettre à jour la voiture à distance, avec de nouvelles fonctions pouvant affecter les fonctions de confort et d’assistance, comme la direction assistée Plus et la fonction de guidage adaptatif de voie, pour n’en nommer que quelques-unes.

Le coffre a entre 405 et 446 litres avec des sièges arrière surélevés, mais si vous les abaissez, vous avez plus de 1200 litres de capacité

Le deuxième système utilise la localisation GPS pour, au point que nous voulons, lui dire de soulever le corps par rapport au sol pour éviter un ralentisseur, passer une bosse, éviter de toucher le fond en entrant dans un garage ou ce que nous voulons dans ce ce qui concerne.

Il suffit que lorsque nous arrivons à ce point, nous activions le système de levage du corps et il nous demandera automatiquement si nous voulons qu’il le fasse toujours. à l’approche de ce point.

Petits hochements de tête au tout-terrain

Pour le reste, la voiture présente une série de détails qui la rapprochent du monde du tout-terrain, comme les passages de roues renforcés de moulures en plastique ou, dans le cas de la Taycan Cross Turismo qui choisit de monter le pack carrosserie Offroad, moulures placées stratégiquement.situées sur les jupes latérales et à l’avant et à l’arrière pour Protégez-le des pierres et du gravier lors de la sortie de l’asphalte.

Son approche du tout-terrain est si concentrée que Porsche l’appelle «le tout-terrain parmi les voitures de sport électriques», laissant de côté les modèles SUV avec une approche pas si sportive comme la BMW iX3, l’Audi e-tron, la Jaguar I-PACE ou le nouveau venu Ford Mustang Mach-E.

Considérant que la voiture circule généralement sur des routes de gravier ou des routes boueuses, le Taycan Cross Turismo intègre un mode de conduite supplémentaire «Gravel Mode» de série sur toutes les versions. Lorsque ce mode est activé, la voiture gagner 30 millimètres hauteur libre au sol.

Le « Mode Gravel » affecte également les systèmes de suspension POrsche Active Suspension Management (PASM), au traction Gestion de la traction Porsche (PTM), à la distribution de la paire Porsche Torque Vectoring Plus (PTV +) et le système de contrôle stabilité Gestion de la stabilité Porsche (PSM). Tous sont coordonnés pour assurer une traction maximale sur ces types de surfaces à faible adhérence.

Dans ces circonstances, la réponse de l’accélérateur est également modifiée pour éviter qu’elle ne soit compliquée. dose autant de puissance que la voiture délivre. De quel pouvoir parle-t-on?

Quatre versions de 380 à 761 ch

Il y aura dès le départ quatre versions de la Porsche Taycan Cross Turismo, toutes à quatre roues motrices et avec le Batterie Performance Plus, d’une capacité totale de 93,4 kWh. Il n’y aura pas de batteries plus petites ou de version à propulsion arrière comme il y en avait sur le Taycan régulier.

Puissance (hp) 0 à 100 km / h (sec) Consommation moyenne (kwh / 100 km) Autonomie wltp (km) Tourisme croisé Taycan 4 380/476 avec Overboost 5.1 26,4 – 22,4 389 – 456 tourisme croisé taycan 4s 490/571 avec Overboost 4.1 26,4 – 22,6 388 – 452 tourisme turbo cross au taycan 625/680 avec Overboost 3,3 25,9 – 22,6 395 – 452 tourisme cross taycan turbo 625/761 avec Overboost 2,9 26,4 – 24,4 388 – 419

La base mécanique est la même que la Porsche Taycan. Tous les Cross Turismo portent le batteries situé sur le plancher de la voiture, les moteurs situés un sur chaque essieu et suspension adaptative.

Le Taycan Cross Turismo a une tension système de 800 volts (plage de tension de 610 à 835 volts) au lieu des 400 volts que les voitures électriques ont habituellement. Cela vous permet de charger les batteries à une puissance allant jusqu’à 250 kW.

Les batteries peuvent être chargées à la maison ou à partir d’une prise conventionnelle avec jusqu’à 11 kW courant alternatif (AC) et si nécessaire en option, vous pouvez demander un chargeur à bord 22 kW.

Pour nous assurer que dans les stations de charge rapide sur la route, nous pouvons charger dans les plus brefs délais, le Taycan Cross Turismo dispose d’un système qui préchauffe les batteries afin qu’elles soient à la température optimale lors de l’arrêt pour les recharger, de sorte que dans courant continu (CC) prend cinq minutes pour gagner 100 kilomètres d’autonomie (WLTP).

Une proposition unique sur le marché

Au-delà de tout expliqué, la vérité est que la Porsche Taycan Cross Turismo vient créer un segment inconnu jusqu’à présent, celle des berlines électriques sportives aux aspirations champêtres.

Le le prix de la Porsche Taycan Cross Turismo est de 95 995 euros pour la version de base et atteint 191 706 euros dans le Turbo S Cross Turismo. C’est un Voiture électrique différent, avec de la personnalité, du caractère et avec une dotation technologique de premier ordre à un prix en ligne avec ce qu’il propose et avec la Porsche habituelle.

