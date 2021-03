Les gens remarquent juste la différence d’âge entre Mario et la princesse Peach

Avec la façon dont le monde est en ce moment, les gens n’ont pas beaucoup de temps pour faire autre chose que des enquêtes et des recherches.

Le dernier volet de ces enquêtes est axé sur la relation entre Super Mario Mario et la princesse Peach.

Un autre a ajouté: « Bowser et Mario se battent en fait pour le contrôle du plus grand réseau de pédophiles du Royaume Champignon. »

D’autres ont rapidement porté leur attention sur d’autres personnages tels que Sonic the Hedgehog et Amy Rose – faisant référence à la possibilité que Sonic ait 40 ans tandis qu’Amy Rose – sa petite amie autoproclamée – a environ 11 ans.

Revenons à la princesse Peach et à Mario. Il s’avère qu’ils n’étaient peut-être que des amis car, selon ScreenRant, Nintendo n’a jamais réellement déclaré le statut de leur relation dans les jeux principaux.

On les appelle le « couple le plus mignon » en Mario Party 5 bien que cela semble être une confirmation suffisante à notre goût – de qui essayions-nous de plaisanter, hein?

Cependant, à la suite des événements, si quelqu’un a regardé Mario Bros .: Peach-hime Kyushutsu Dai Sakusen! vous saurez que Peach avait déjà un petit ami – le prince du royaume des fleurs. Peut-être qu’ils ont eu une rupture difficile, cependant. On ne sait jamais.

On pense que Mario avait des sentiments pour Peach qui remontaient à un certain temps et ces émotions l’ont motivé à la sauver à maintes reprises de Bowser. Peut-être qu’il adore vraiment sa pâtisserie car elle lui fait assez de gâteaux.