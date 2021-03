Anna Faris, pourquoi as-tu quitté « Mom » après sept saisons?

Après sept saisons, Anna Faris a dit au revoir à Christy Plunkett et « Maman», La comédie CBS qui se terminera le 11 mars 2021 avec son huitième opus.

VOIR: « The Big Bang Theory »: la vraie raison pour laquelle Penny est sortie avec Stuart

Selon TVLine, l’interprète de 43 ans quitte la série pour chercher d’autres opportunités, mais à travers un communiqué a expliqué que dans « les sept dernières années en Maman ils ont été parmi les plus gratifiants de ma carrière «

«Je suis très reconnaissant à Chuck [Lorre], les écrivains et mes incroyables co-stars pour avoir créé une expérience de travail vraiment merveilleuse. Alors que mon parcours en tant que Christy a pris fin, me permettant de rechercher de nouvelles opportunités, je regarderai la saison prochaine et soutiendrai ma famille de télévision », a-t-il ajouté. Anna Faris.

VOIR: « Cobra Kai »: les questions auxquelles la saison 3 doit répondre

De leur côté, WBTV, CBS et Chuck Lorre Productions ont évoqué conjointement le départ de Faris: «Depuis le début de ‘Maman‘, Anna était le premier et le seul choix pour le rôle de Christy. Nous sommes très fiers des histoires que nous avons pu raconter pendant les sept années d’Anna avec nous. Nous souhaitons bonne chance à Anna et nous la remercions pour son beau portrait. «

QU’ARRIVERA-T-IL À CHRISTY DANS LA SAISON 8 DE « MOM »?

À la fin de la septième saison, Christy est retournée à l’école pour poursuivre son rêve d’étudier le droit. Alors qu’arrivera-t-il au personnage de Anna Faris dans la huitième tranche de « Maman« ?

VOIR: « Breaking Bad »: Combien de millions de dollars Walt et Jesse ont-ils gagnés pour le commerce de la drogue?

Les auteurs de la comédie auraient travaillé dur pour remédier à l’absence notable de Christy dans l’histoire de la saison huit, qui débutera le tournage le 14 septembre 2020.

Pour l’instant, Warner Bros. a précisé que le personnage de Christy Plunkett ne sera pas remplacé par une autre actrice, c’est-à-dire que son destin sera défini dans les premiers épisodes de la huitième saison de « Maman».

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MOM »