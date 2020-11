La nouvelle «  fusion Kraken  » a peut-être été la plus grande collision de l’histoire de la Voie lactée

le voie Lactée contient plus de 100 milliards d’étoiles, mais elles ne sont pas toutes venues honnêtement. Au moins une douzaine de fois au cours des 12 derniers milliards d’années, la Voie lactée est entrée en collision avec une galaxie voisine et l’a dévorée, engloutissant les étoiles de ce voisin et les mélangeant dans un ragoût toujours croissant de soleils chapardés.

Avec chaque fusion galactique, la forme, la taille et le mouvement de notre galaxie ont changé pour toujours, devenant finalement l’emblématique spirale nous reconnaissons aujourd’hui. Maintenant, dans une étude récente publiée dans le numéro d’octobre 2020 de la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society , les chercheurs ont tenté de dénouer cette spirale. En utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour faire correspondre différents groupes d’étoiles en fonction de leur âge, de leurs mouvements et de leur composition chimique, l’équipe a trouvé des preuves de cinq fusions galactiques à grande échelle (chacune impliquant 100 millions d’étoiles ou plus) remontant à plus de 10 milliards d’années – dont une ancienne collision qui n’a jamais été décrite auparavant.

Ce nouvel accident avec la soi-disant galaxie Kraken aide non seulement à remplir le mystérieux arbre généalogique de la Voie lactée, mais pourrait également aider les astronomes à reconstituer à quoi ressemblait notre galaxie à ses débuts, ont déclaré les auteurs de l’étude.

«La collision avec Kraken a dû être la fusion la plus importante que la Voie lactée ait jamais connue», explique l’auteur principal de l’étude Diederik Kruijssen, astronome à l’Université de Heidelberg en Allemagne. dit dans un communiqué . « La fusion avec Kraken a eu lieu il y a 11 milliards d’années, lorsque la Voie lactée était quatre fois moins massive [than today]. En conséquence, la collision a vraiment transformé ce à quoi ressemblait la Voie lactée à l’époque. «

Dans leur nouvelle étude, Kruijssen et ses collègues ont utilisé des simulations informatiques pour analyser tous les amas globulaires – des sphères anciennes et denses comptant jusqu’à 1 million d’étoiles qui se sont toutes formées à peu près au même moment les unes que les autres – dans la Voie lactée. Notre galaxie héberge au moins 150 de ces amas, que les astronomes croient être des «fossiles» des anciennes galaxies que la Voie lactée a englouties au cours de sa longue et affamée histoire.

Les chercheurs ont formé un algorithme d’IA pour identifier les amas globulaires en fonction des propriétés partagées des étoiles, en exécutant d’abord l’algorithme sur des milliers de galaxies simulées. Une fois que l’algorithme a été capable de prédire avec précision la formation, l’évolution et la destruction d’amas globulaires dans ces galaxies imaginaires, l’équipe a libéré son IA sur la Voie lactée.

Une image de la nouvelle étude montre les cinq fusions majeures qui ont fait de la Voie lactée ce qu’elle est aujourd’hui. (Crédit d’image: D. Kruijssen / Université de Heidelberg)

En utilisant les données obtenues par la sonde spatiale Gaia (qui nous a donné le la carte la plus complète de la Voie lactée ), l’algorithme a analysé les âges, les mouvements et les compositions chimiques des amas globulaires connus dans notre galaxie afin de recréer les fusions cosmiques qui les y ont amenés. L’analyse de l’équipe a prédit avec précision quatre fusions connues dans le passé de la Voie lactée – y compris la soi-disant Saucisse Gaia fusion, qui a ajouté plusieurs milliards d’étoiles au renflement de notre galaxie il y a environ 9 milliards d’années – ainsi que la fusion Kraken jusqu’alors inconnue.

Et cette fusion était une bête. Selon les résultats de l’équipe, le Kraken pourrait avoir été la collision galactique la plus importante et la plus ancienne de l’histoire de la Voie lactée. La fusion s’est produite alors que la Voie lactée ne représentait qu’une fraction de sa taille actuelle et a peut-être ajouté à notre galaxie 13 amas globulaires qui sont encore identifiables aujourd’hui. Alors que la fusion des saucisses Gaia a finalement ajouté plus de masse solaire à la Voie lactée (plus de 20 amas globulaires) que celle de Kraken, notre galaxie était considérablement plus grande lorsque la fusion des saucisses s’est produite et était probablement moins sensible aux changements structurels majeurs, le les chercheurs ont écrit.

Cette nouvelle fusion n’est qu’une petite pièce du puzzle. Parce que la route vers la formation des galaxies est parsemée de collisions comme celles-ci, il est probable que de nombreuses autres fusions à petite échelle ont également contribué à la Voie lactée que nous connaissons aujourd’hui. Les astronomes soupçonnent qu’au moins 15 autres fusions pourraient se cacher dans le passé de notre galaxie et impliquer chacune 10 millions d’étoiles ou plus, et leurs restes attendent juste d’être trouvés dans les entrailles globulaires de notre galaxie.

« Les débris de plus de cinq galaxies progénitrices ont maintenant été identifiés », a déclaré Kruijssen. « Avec les télescopes actuels et à venir, il devrait être possible de trouver [evidence of] le centre commercial. »

Les astronomes ont environ 3 ou 4 milliards d’années pour le comprendre. Suite à cela, une autre fusion altérant la galaxie se produira, lorsque le voisin Galaxie d’Andromède (actuellement à 2,5 millions d’années-lumière) et la Voie lactée se heurtera inévitablement. N’est-ce pas toujours le cas: juste au moment où vous pensez connaître une galaxie, cela change à nouveau sur vous.

