« Evangelion 3.0 + 1.0 » est officiellement terminé

Ça a été une année folle pour lui anime, et il semble qu’une percée ait été réalisée « Neon Genesis Evangelion » juste avant la fin de 2020. Avec la nouvelle année à venir Studio Khara a été approché aux fans comme une mise à jour majeure sur la dernière partie de la série de films « Rebuild of Evangelion ». 3.0 + 1.0 est terminé.

La mise à jour est arrivée à Twitter de son propre Studio Khara. La société a publié tôt ce matin au Japon que ce dernier film est 100% terminé, y compris le doublage et l’édition.

Ce grand jalon est important et on ne saurait trop insister sur l’impressionnant exploit en ce milieu d’année. Compte tenu du pandémie, de nombreux projets d’anime se sont tournés vers 2020, et Evangelion il n’était pas à l’abri de la situation. C’est pourquoi le directeur Hideaki Anno s’est assuré de remercier tous les départements qui ils ont travaillé dans cette suite dès qu’elle a été terminée « Evangelion 3.0 + 1.0 ».

Actuellement, « Evangelion 3.0 + 1.0 » devrait faire ses débuts le 23 janvier 2021. Le film devait initialement faire ses débuts l’été dernier, mais la pandémie a forcé Studio Khara pour réévaluer cette chronologie.