La Nintendo Switch, sans concurrence: pourquoi ni Microsoft ni Sony n’ont misé sur les consoles portables

Nintendo a toujours suivi sa propre voie. Sa stratégie dans le domaine des consoles est très différente de celle de Sony et Microsoft, et il n’a pas été ébouriffé avant le lancement de la PS5 et de la Xbox Series S / X. Il ne l’a pas fait avec raison, car ces consoles ne menacent pas votre entreprise.

En fait, la Nintendo Switch semble être sortie totalement indemne avant la « prochaine génération ». Continuez à battre des records de ventes, et il le fait avec la tranquillité d’esprit de n’avoir aucun rival dans son segment. Ni Microsoft ni Sony ne semblent vouloir monter une console portable, et la question est claire: pourquoi?

De la rumeur Xboy …

En réalité Microsoft n’a jamais sorti de console portableMais les rumeurs sur un rival potentiel des consoles Nintendo et Sony durent depuis des années. Pendant un certain temps, ce rival de la PSP et de la Nintendo DS semblait possible, mais lorsque Microsoft a présenté ce concurrent, il l’a fait en attendant la fête à ceux qui attendaient cette alternative: ce n’était pas une Xbox portable, mais le Zune HD.

Ces rumeurs sont revenues au premier plan, quand dans les réseaux sociaux s’est présenté un théoricien Xbox Série V qui serait la version portable de la nouvelle Xbox Series S et Series X. Une sorte de Nintendo DS créée par Microsoft et prête à rivaliser (un peu) avec le Switch.

Cette conception conceptuelle – qui était fausse – a été récemment suivie par un autre designer nommé imkashama, qui a montré sur TikTok un autre concept futuriste – et peu probable – à quoi pourrait ressembler une console portable Microsoft aujourd’hui.

La vérité est que Redmond ne semble pas s’intéresser à un tel marché. Robbie Bach, ancien directeur du cabinet, a récemment avoué lors d’une conférence comment en son temps dans l’entreprise il y a eu des initiatives à cet égard:

«Pendant mon séjour chez Xbox, il y avait au moins trois groupes qui faisaient des présentations Xbox portables. Pour une raison quelconque, ils se sont toujours appelés Xboy. Cela aurait été un problème de marque, j’en suis sûr. Nous avons décidé de ne pas le faire les trois fois. «

La raison pour laquelle Bach a annulé ces projets était simple. « Nous n’avions pas assez de ressources«Cela aurait obligé à créer une autre équipe et une autre console à partir de zéro, un effort auquel la division Xbox ne voulait pas faire face.

… à la condamnation de la PSP et à l’échec de la PS Vita

L’histoire de Sony est très différente, comme nous savons. La fantastique PSP a été touchée par le piratage mais s’est tout de même vendue à 82 millions d’unités. Son successeur, la PS Vita, a été un échec comparatif que les développeurs n’ont pas tardé à abandonner: il n’a vendu que 16,21 millions d’unités.

Ce coup a été si dur que Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré fin 2019 que celle des consoles portables « c’est clairement un marché sur lequel nous ne sommes plus« .

Sony admet sa défaite dans ce domaine, mais comme avec Microsoft, il ne semble pas qu’aucun de nous soit inquiet pour n’avoir pas de rival pour Nintendo dans le cas des ordinateurs portables: les deux sociétés se débrouillent très bien avec leurs stratégies respectives, du moins pour le moment.

Avec la « prochaine génération » et le streaming de jeux vidéo, ils ont suffisamment de rival pour le Switch

Il semble donc peu probable que nous verrons dans un proche avenir une console portable de Microsoft ou de Sony: les deux sociétés viennent de lancer leurs consoles de nouvelle génération, mais aussi ils ont d’autres arguments pour ne pas trop se soucier du switch.

Dans le cas de Sony, la confiance dans la PS5 est évidente. Trois des cinq consoles les plus vendues de l’histoire sont de Sony (les deux autres sont les portables DS et Game Boy de Nintendo), et la firme souhaite conserver la même philosophie qui lui a déjà valu des succès écrasants avec ses prédécesseurs: un bon catalogue d’exclusivités semble suffire pour la société japonaise.

Chez Microsoft, ils ont Game Pass et xCloud en tant que grands protagonistes de votre future stratégie. Comme nous l’avons déjà mentionné, Microsoft ne semble même pas gêné de vendre moins de consoles que Sony (ou Nintendo), car ce qu’il veut, c’est jouer dans son écosystème d’une manière ou d’une autre. Si vous ne le faites pas sur votre console, faites-le sur votre PC ou sur un téléphone mobile grâce au streaming de jeux vidéo proposé par xCloud.

En fait, le streaming de jeux vidéo que Microsoft élève comme l’un de ses futurs atouts est une menace pour Nintendo et Sony: Pouvoir jouer aux mêmes jeux que vous jouez sur la console sur un mobile Android est vraiment frappant, et même si pour le moment le Switch ne semble pas être affecté, il pourrait le faire à l’avenir.

Nintendo semble en fait être préparer une version plus moderne et ambitieuse du Switch pour ce Noël avec l’idée de pallier l’un des inconvénients les plus évidents de cette console: son manque de support pour 4K dans sa connexion à la télévision.

Il semble que Microsoft, Sony et Nintendo ils n’ont pas l’intention de se battre avec la même approche. Chacun veut battre les joueurs d’une manière différente, et c’est une bonne nouvelle pour ces joueurs, qui ont le choix entre différentes stratégies.

Les ordinateurs portables sont de Nintendo, exclusifs de Sony, et les jeux en nuage et la rétrocompatibilité de Microsoft. C’est le «vivre et laisser vivre». Et tout le monde, apparemment, si heureux.

Image | Unsplash