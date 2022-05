Chaque film Marvel de la phase quatre revu par les critiques

La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel a lancé de grands films sur grand écran, dans un monde après ce qui s’est passé dans la saga Infinity, commençant pour la première fois à introduire le concept du multivers. Alors que les trois phases précédentes ont conduit à un point culminant complet où tous les héros se sont réunis pour vaincre Thanos, cette phase actuelle a changé sa dynamique avec divers mécanismes et nuances.

Et bien que les bandes de »Thor : Amour et tonnerre » et »Black Panther: Wakanda Forever » On ne sait toujours pas quand ni où la phase quatre se terminera, il semble donc qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour voir quelle sera la fin finale de ce groupe de films et série.

Ici, nous pouvons voir des films avec des histoires individuelles tout en maintenant l’interconnectivité les uns avec les autres, certains laissant la possibilité future d’un grand nombre de camées, tandis que d’autres servent à honorer l’héritage d’un personnage. Nous devrons encore attendre pour savoir ce que Marvel Studios nous a préparé dans ses futures productions, mais nous vous laissons ici une liste des films déjà sortis de la phase quatre, classés par leurs critiques.

Éternels







Le film réalisé par Chloé Zhao, a reçu un grand nombre de critiques divisées, car le film se concentrait sur un récit beaucoup plus lent et plus tranquille qui offrait un récit de dix personnages immortels, ce qui constitue une différence notable par rapport à l’adrénaline et à l’action des autres films Marvel. Bien qu’ils aient des pouvoirs similaires aux Avengers, ils forment un groupe beaucoup plus sérieux contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres équipes comme les Gardiens de la Galaxie.

La direction de Zhao a été très appréciée par les critiques, mais beaucoup d’autres ne se sont pas adaptés à son histoire lente, la définissant comme un style différent de films de super-héros qui n’est pas pour tout le monde. »Eternals » a eu un score de 49,5% sur Tomates pourries.

Doctor Strange dans le multivers de la folie







Considéré comme le premier film d’horreur au sein de Marvel, le réalisateur sam raimi mettez Doctor Strange dans une aventure farfelue autour du multivers. Ce que les critiques ont souligné, c’est l’incroyable performance de elizabeth olsen comme la sorcière écarlate, cependant, d’autres ont souligné que le concept de réalités différentes faisait perdre à l’impact de l’univers d’origine son impact.

D’autre part, le manque de profondeur émotionnelle et de développement dans l’histoire est bien complété par l’apport créatif agité et éblouissant de Raimi. Les camées inattendus qui devaient ravir les fans ont également laissé les critiques avec des sentiments mitigés, en raison de leur quasi-non-participation. » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a un score de 67% sur Rotten Tomatoes.

Veuve noire







Après son sacrifice dans « Avengers : Endgame », Natasha Romanoff revient avec son propre film pour rendre hommage à sa trame de fond en tant qu’assassin formé au Red Room et montrer comment elle a conduit les nouvelles veuves à se libérer de leur destin commun. Le film mettant en vedette Scarlet Johnson c’est le spin-off que le personnage méritait, mais qui aurait probablement dû se produire bien avant.

Une histoire au rythme effréné avec des séquences d’action, de la profondeur des personnages et des sous-textes sociaux et politiques très subtils sur la façon dont les femmes sont vues, traitées et exploitées dans le monde. « Black Widow » a obtenu 73% sur Rotten Tomatoes.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux







Le film qui a pris tout le monde par surprise, « Shang-Chi » a reçu des critiques majoritairement positives pour être épique et drôle, en plus d’être le premier film MCU centré sur un super-héros asiatique. L’intrigue a pris une formation du passé et a expliqué pourquoi certains des personnages sont comme ils sont, avec la performance stellaire de Simu Liu applaudi par la critique. » Shang-Chi et la légende des dix anneaux » a obtenu 81% sur Rotten Tomatoes.

Spider-Man : Pas de retour à la maison







Actuellement, le dernier film de Spider-Man est l’un des films les mieux notés de la phase quatre, beaucoup disent « c’est ainsi que les films de super-héros devraient être : excitants, drôles, émouvants et pleins de joie ». Beaucoup prétendent que c’était la meilleure performance de Peter Parker de Tom Holland jusqu’au moment.

Bien sûr, c’était aussi un énorme phénomène Internet, avec plusieurs fans applaudissant le retour de Tobey Maguire Oui Andrew Garfield comme Spider-Man, étant une lettre d’amour pour le héros arachnide. » No Way Home » a un score de 82% sur Rotten Tomatoes.