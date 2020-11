Plus de 600 cinémas américains se replient sur le week-end de Thanksgiving

Les choses sont simplement allées de mal à beaucoup pire pour les cinémas et le box-office. L’industrie est en difficulté depuis mars, date à laquelle les cinémas ont fermé leurs portes dans tout le pays. Les choses se sont améliorées, quoique légèrement, lorsque les salles ont rouvert en août. Mais maintenant, en un clin d’œil, plus de 600 cinémas ont de nouveau fermé aux États-Unis, signalant un nouveau ralentissement sinistre pour l’industrie du cinéma.

646 cinémas ont de nouveau fermé temporairement leurs portes aux États-Unis avant le dernier week-end au box-office. 60 autres cinémas au Canada ont fermé, ce qui signifie que plus de 700 cinémas à travers l’Amérique du Nord ont fermé en quelques jours. Le film le plus performant du week-end était le thriller d’échange de corps de Blumhouse Bizarre, qui n’a rapporté que 1,2 million de dollars. Cela en fait l’un des titres les moins rentables de tous les temps en tête du box-office. Il est peu probable que le week-end ait été un succès retentissant même avec ces théâtres en jeu, mais cela n’a certainement pas aidé les choses. Quoi qu’il en soit, cela aide à illustrer à quel point la situation est devenue désastreuse. Et il y a peu de raisons de penser que les choses vont s’améliorer de sitôt.

Les fermetures sont des problèmes de santé et de sécurité aux États-Unis, et dans une grande partie du monde, ont été relancées. Des théâtres ont déjà fermé à nouveau au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France et en Pologne. Il y a peu de points positifs, financièrement parlant, à travers le monde en ce moment. La Chine et le Japon se sont tous deux révélés être un terrain fertile au box-office. Bien que la plupart des films dans ces pays ne soient pas de grands titres hollywoodiens. Et pour que les grands films réussissent, les studios ont besoin de nombreux marchés cinématographiques fonctionnant à un niveau élevé. C’est maintenant plus loin qu’il ne l’a été depuis des mois.

En revanche, le week-end d’avant Thanksgiving en 2019 était un monstre au box-office. Dirigé par Disney’s Congelé 2, qui a rapporté plus de 130 millions de dollars à son ouverture, l’Amérique du Nord a vu les ventes de billets éclipser 206 millions de dollars. Cette année, ce sera moins de 5 millions de dollars quand tout sera dit et fait. En tant que tel, il n’est pas surprenant que la plupart des grands films aient été repoussés jusqu’en 2021 ou au-delà, les studios espérant que les choses se stabiliseront suffisamment dans les mois à venir. Mais les théâtres vont avoir du mal à survivre à court terme, AMC étant au bord de la faillite. Les cinémas auront probablement besoin d’une bouée de sauvetage financière s’ils sont censés survivre. C’est entre les mains du gouvernement pour le moment, et les cinémas sont sans aucun doute en bas de la liste des priorités à l’heure actuelle.

En attendant, Warner Bros. a récemment révélé que Wonder Woman 1984 fera ses débuts sur HBO Max ainsi que dans les salles le 25 décembre. Mais avec une sortie en streaming, le box-office sera probablement minime. Avec cela, pratiquement la seule autre sortie majeure encore sur le pont pour le reste de l’année est Les Croods: un nouvel âge, qui arrive cette semaine. Cette nouvelle avait déjà été rapportée par The Hollywood Reporter.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie