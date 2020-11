Test du tour de cou sans fil Sennheiser CX-120BT: celui qui est tombé un peu trop loin de l’arbre

Ameya Dalvi24 nov.2020 09:45:02 IST

Prix: Rs 2,990 à Rs 3,490

Construction, conception et caractéristiques: 3/5

Confort: 3,5 / 5

Performance: 2,5 / 5

Qualité d’appel: 3/5

Durée de vie de la batterie: 2,5 / 5

Note globale: 3/5

J’aime généralement les produits audio Sennheiser et leur qualité sonore. J’étais très heureux d’apprendre le lancement de leurs écouteurs sans fil économiques, le CX-120BT. J’ai remarqué que la société avait réduit certains angles afin de maintenir le prix bas, mais la prise en charge des codecs aptX de Qualcomm était un ajout bienvenu dans ce segment. Et il en va de même pour la garantie constructeur de deux ans.

Le Sennheiser CX-120BT semble un peu inhabituel par rapport à la plupart des écouteurs tour de cou sans fil sur le marché. Vous avez un écouteur et le module de batterie à une extrémité, et le deuxième écouteur et le boîtier de commande à l’autre. Les deux sont reliés par un câble fin qui fait le tour de la nuque. Le câble est si fin qu’il est à peine qualifié de tour de cou; c’est plutôt une corde. Un petit curseur vous permet d’ajuster la longueur du câble pour un ajustement confortable.

Il y a beaucoup de marque Sennheiser partout dans le produit, et pourtant, cela n’a pas l’air déplacé. J’ai joué une grande variété de pistes audio et vidéo sur ces écouteurs pour évaluer leur réponse à travers divers genres de musique et de reproduction sonore. Voici ce que j’ai aimé du CX-120BT et des choses que l’entreprise aurait pu faire beaucoup mieux.

Ce que j’ai aimé des écouteurs sans fil Sennheiser CX-120BT

Extrêmement léger et assez élégant

Bien qu’un peu inhabituel par rapport aux autres écouteurs à tour de cou sans fil, le CX-120BT n’a pas l’air mal du tout. En fait, le corps noir avec un soupçon de rouge et d’argent dans les logos Sennheiser ajoute de la classe. Les marques gauche et droite des bourgeons auraient cependant pu être plus visibles. Le tour de cou est extrêmement léger à seulement 14 grammes, et vous le sentez à peine autour du cou; encore plus léger que quelques têtes TWS. Cela ne cause pas non plus d’inconfort à l’oreille.

Vous avez le choix entre trois paires d’embouts en silicone; la paire de taille moyenne fonctionnait le mieux pour moi. Le module de commande intégré vous permet de régler le volume, de passer à la piste précédente / suivante, de lire / mettre en pause la musique ou de répondre / terminer / rejeter les appels. Cela prend en charge à peu près toutes les fonctions de base, et vous n’avez pas besoin de chercher le téléphone pour y répondre.

Prise en charge des codecs Qualcomm aptX et aptX à faible latence

Bien qu’il s’agisse d’écouteurs économiques, la société a pris en charge les codecs aptX de Qualcomm pour un meilleur débit via Bluetooth, ce qui est bon à voir. Vous avez également la prise en charge des codecs aptX Low Latency pour un délai minimal entre l’audio et la vidéo. Cependant, je tiens à souligner que la simple prise en charge de ces codecs ne garantit pas une excellente sortie sonore.

Aigus nets et clarté dans les voix

Bien que la signature sonore de ces écouteurs ne soit pas à mon goût, il y a une grande clarté dans les voix avec une bonne quantité de détails dans les fréquences moyennes et hautes. Donc, si vous regardez une émission ou un film mettant davantage l’accent sur les dialogues, ces écouteurs fonctionnent bien dans un tel scénario. Je ne dirais pas la même chose de la musique.

Ce que je n’ai pas aimé des écouteurs sans fil Sennheiser CX-120BT

Signature sonore trop brillante avec des basses faibles

J’ai entendu pas mal d’écouteurs filaires et sans fil de Sennheiser au fil des ans, et j’ai aimé la plupart d’entre eux. Bien que je trouve leur sortie sonore généralement chaude et équilibrée, le CX-120BT ne leur ressemble en rien. La signature sonore ici est nettement brillante. Lorsque vous écoutez de la musique, les aigus sont trop nets – à la limite de la sifflante – et surpassent les autres fréquences, en particulier les médiums supérieurs. Vous vous fatiguez assez rapidement, à cause du son trop tranchant et du manque de basses suffisantes.

Les écouteurs économiques optent généralement pour une signature sonore en forme de V où les sons à basse et haute fréquence sont amplifiés. Dans le cas du Sennheiser CX-120BT, ce n’est que ce dernier. Les basses sont extrêmement faibles ici, même avec des embouts de bonne taille, et vous n’en ressentez un semblant que si vous enfoncez les écouteurs plus profondément dans l’oreille au point de commencer à faire mal. Je ne conseillerais pas de faire ça. Les basses serrées et percutantes habituelles que vous associez aux écouteurs Sennheiser sont complètement absentes ici. Une décision assez étrange de les régler comme ils le sont.

Mauvaise autonomie de la batterie et volume inférieur à la normale

La société a utilisé une technologie relativement plus ancienne pour un tour de cou sans fil lancé vers la fin de 2020, comme Bluetooth 4.1 et un port de chargement micro USB, alors que plusieurs marques utilisent des ports USB Bluetooth 5.0 et de type C depuis plus d’un an maintenant. Bien qu’il soit possible de les ignorer, une autonomie annoncée de 6 heures est trop faible pour ce jour et cet âge, lorsque les bracelets sans fil ont dépassé 20 heures.

En réalité, j’en ai eu 4 heures et 45 minutes sur une charge complète. Ce faible chiffre pourrait être dû au fait que je dois augmenter le volume à 90% pour entendre clairement le son. Oui, ces écouteurs sont très polis, et il faut pousser le volume plus près au maximum pour un volume normal. Cela nuit à la durée de vie de la batterie. Il semble que la société ait sacrifié la capacité de la batterie ici pour réduire le poids de l’unité. Il faut environ 90 minutes pour le charger complètement, ce qui est un peu élevé, étant donné sa faible autonomie.

Qualité d’appel moyenne et portée sans fil

Bien que vous puissiez entendre clairement la personne sur la ligne, l’autre personne a du mal à vous entendre si vous êtes à l’extérieur ou dans des environnements bruyants, avec beaucoup de bruit ambiant qui s’infiltre. Si vous êtes à l’intérieur, la qualité des appels est bien meilleure. Cependant, il commence à bégayer lorsque vous vous éloignez de votre téléphone. Il peut aller jusqu’à 5 mètres sans aucune obstruction entre les deux, mais il a du mal à maintenir la connexion si vous vous éloignez plus loin, ou même dans la pièce adjacente. La plupart des bracelets sans fil économiques offrent une meilleure portée que cela.

Coupe ample et aucune résistance à la transpiration

Bien que ces écouteurs soient légers et confortables à porter, la coupe est un peu lâche. Peu importe que vous soyez assis, mais si vous les emmenez faire une marche rapide, vous vous retrouverez à les ajuster de temps en temps. Plus encore, si vous faites du jogging. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ne sont pas idéaux pour un jogging ou un entraînement, car la société ne garantit aucune résistance à la transpiration ou indice IP pour cette paire. Encore un autre coin coupé.

Derniers mots

Le Sennheiser CX-120BT est au prix de Rs 3490 avec une garantie de 2 ans, mais peut être acheté sous 3K sur Amazon et Flipkart. Au final, le CX-120BT ne fait pas partie des produits dont l’entreprise devrait être fière. Ils doivent retourner à la planche à dessin s’ils veulent vraiment faire des incursions dans le segment audio sans fil à petit budget.

La concurrence est brutale dans cette catégorie, avec le OnePlus Bullets Wireless et le duo Sony de WI-C400 et WI-XB400 plaçant la barre très haut dans le segment des tour de cou sans fil sous-3K. Pour compliquer encore les choses, l’Oppo Enco M31 qui se vend près de Rs 2000 est assez bon pour donner aux trois ci-dessus une bonne marche pour leur argent. Sennheiser devra faire beaucoup mieux que CX-120BT s’il veut rivaliser.

