Good Burger 2 est en train de tourner, Kel Mitchell partage des images du plateau

La suite tant attendue de la comédie, Bon Burger 2, est en train de filmer, avec la star de retour Kel Mitchell se rendant sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo de lui-même et de la co-vedette Kenan Thompson dans le personnage sur le plateau. La première Bon hamburger est sorti en 1997, les fans se demandant si un suivi allait émerger depuis. Eh bien, c’est enfin arrivé, et cela remplira sans aucun doute beaucoup de cœurs de sentiments chaleureux de revoir Kenan et Kel à l’écran ensemble.





« Ed et Dex sont sur le point de le déclencher », dit Mitchell dans la vidéo, qui le retrouve dans les rayures Bon hamburger uniforme. « Vous tous, préparez-vous, ça va être épique ! Bravo à ma sœur [Jada Pinkett Smith]. Vous venez d’avoir un aperçu de l’intérieur du Good Burger Mobile ! Cleo m’a prêté son fouet ! »

La première Bon hamburger a été engendré par un sketch comique du même nom sur la série Nickelodeon Tout ça. Le film suit Kenan Thompson dans le rôle de Dexter Reed, un lycéen de 16 ans qui, après avoir détruit la voiture de son professeur, est obligé de trouver un emploi d’été dans un fast-food pour payer les dégâts. Là, il rencontre Ed, joué par Kel Mitchell, un adorable, innocent, idiot qui cause souvent à Dexter toutes sortes de maux de tête.

Alors que Bon hamburger a été malmené par les critiques à sa sortie, le film a depuis été adopté avec amour par le public (pour référence, Bon hamburger ors un score critique « pourri » de 33% mais un score « frais » de 63% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes) qui aspirait au retour du duo attachant et idiot.





Good Burger 2 reprendra près de 30 ans plus tard

Bon Burger 2 reprendra avec le couple vingt-six ans après les événements du premier film, et trouvera l’inventeur Dexter Reed réuni avec son collègue Ed dans son ancien lieu de travail, Good Burger. La suite sera à nouveau centrée sur Dexter Reed, qui n’a pas de chance après l’échec d’une autre de ses inventions. Ed accueille Dex à bras ouverts à Good Burger et lui rend son ancien travail. Avec une nouvelle équipe travaillant chez Good Burger, Dex élabore un plan pour se remettre sur pied, mais met malheureusement à nouveau en danger le sort de Good Burger.

Réalisé par Phil Traill (Brooklyn Nine-Nine, le dernier homme sur terre), Kenan Thompson a promis plus de plaisir et plus de rires lors de notre retour dans le monde de Bon hamburger pour une autre bouchée. « Je veux dire, [fans can expect] plus de rires, vous savez. Plus amusant. Je pense que c’est ce que les gens aiment dans cet original, c’est à quel point nous avions l’air de nous amuser », a déclaré Thompson. « Donc, je pense que ce genre de choses sort de l’écran et permet à tout le monde de participer à cette joie. j’ai juste hâte [to it]. Beaucoup de couleurs vives, ce personnage stupide d’Ed qui court partout. »

La première Bon hamburger est maintenant en streaming sur Paramount +, avec Bon Burger 2 devrait sortir en novembre 2023 et faire ses débuts sur la plateforme de streaming.