Critique de Desconectada, le film qui raconte une recherche désespérée sur Internet

L’Internet est connu pour se faufiler dans la vie de tout le monde en passant inaperçu. À vrai dire, qui se souvient de la première fois qu’ils ont surfé sur le Web ? Sans aucun doute, une épée à double tranchant qui peut être utilisée pour chercher désespérément quelqu’un ou être trouvée facilement. En fait, c’est ce que le nouveau film de Sony Pictures, débranchéqui sortira en salles le 2 mars.

débranché est la suite de Recherche et, même si les deux films ont des histoires différentes, les deux ont la même essence : narration à travers un écran d’ordinateur. Un détail intéressant et captivant de ce film plein de rebondissements inattendus, de drame et de beaucoup d’action.

De quoi s’agit-il? débranché suit June, une jeune femme qui vit seule avec sa mère Grace après la mort de son père il y a 18 ans. L’adolescente n’est pas très attachée à sa mère, mais elle a une grande complicité avec elle. Cependant, il est assez déçu lorsque Grace décide de partir en vacances avec son nouveau partenaire, Kevin juste la semaine de la fête des pères.

Mais au-delà de cela, June est heureuse de voir sa mère heureuse, elle n’a donc aucun problème à venir la chercher à l’aéroport à son retour de Carthagène, en Colombie. Bien que, voyant que Grace ne descend jamais de l’avion et qu’on n’entende rien d’elle, elle désespère et décide de signaler sa disparition. Et, malgré le fait qu’il souhaite laisser la police aux commandes, il ne peut s’empêcher de s’impliquer dans l’affaire, découvrant que de nombreux secrets lui ont été cachés par le passé.

Cette histoire est non seulement remplie de drames au fur et à mesure que le film progresse, mais a une combinaison idéale entre la douleur d’une fille, le désespoir et la frénésie d’une recherche contre le temps. Et c’est ce qui rend le spectateur accro à la narration de ce film. Du début à la fin, le rythme qu’il mène entretient l’attente, le mystère et la surprise, faisant ainsi du long métrage l’un des meilleurs au niveau de l’écriture.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, débranché il enfreint également la règle du montage invisible car il en a un complètement visible en montrant l’intégralité de la bande narrée à partir d’un écran d’ordinateur. Les appels vidéo, WhatsApp, les recherches et même les vidéos de sécurité sont visibles sur le moniteur de June. C’est ce qui parvient à rendre l’intrigue beaucoup plus intéressante.

Eh bien, la vérité est que ce n’est pas un scénario statique, mais on peut entrer dans l’esprit du protagoniste comme si elle le vivait correctement. C’est pourquoi le film finit par devenir si réel à certains égards. Qui plus est, le point en faveur de cette histoire est qu’elle montre June comme une adepte du vrai genre policier, alors lorsqu’elle décide de se mettre à la recherche de sa mère, c’est sa suite à différentes histoires de ce type qui la font chez un expert portant ainsi le réalisme à d’autres niveaux.

En bref, débranché C’est une énorme production bien conçue avec un divertissement effervescent qui ne vous laisse pas traiter l’énormité de ses rebondissements. De plus, il dépasse le rythme conventionnel de la narration, acquérant, par moments, un ton sombre, prenant la douleur comme exposant maximum. De plus, les performances incomparables de Storm Reid et Nia Long rendent toute l’histoire beaucoup plus supportable et imprévisible.

