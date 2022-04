Plus de 100 millions d’utilisateurs de Netflix partagent un compte : l’entreprise envisage d’y mettre fin "le marché"

in

La société a déjà un plan pour mettre des obstacles sur le chemin de ceux qui partagent un compte. Ils le préparent depuis des années.

Netflix veut mettre fin aux comptes partagés une fois pour toutes. Ce n’est un secret pour personne, de nombreux utilisateurs utilisent l’application en famille ou entre amis à travers le monde et la firme nord-américaine veut y mettre un terme. Greg Peters, directeur de l’exploitation de la société, a souligné que il y a déjà un plan en place.

En revanche, les résultats obtenus après le premier trimestre de ce salon 2022 la plus grande perte d’abonnés en plus de 10 ans et ils ont également un plan pour attirer de nouveaux utilisateurs. La solution? Publicité pour baisser les prix.

Voici comment Netflix mettra fin aux comptes partagés

Greg Peters assure qu’ils travaillent depuis 1 ou 2 ans pour éradiquer les comptes partagés. Ils ont un plan, et même si nous ne pourrons pas le savoir avant quelques mois, il est déjà en cours.

Ce que nous savons, c’est qu’ils n’utiliseront pas la localisation GPS pour déterminer si quelqu’un se connecte ou non depuis son domicile. Cependant, le adresse IP qui identifie chaque appareil s’il peut s’agir d’un outil pour trouver ceux qui se connectent depuis le compte des autres.

En revanche, Netflix a annoncé hier la perte de 200 000 utilisateurs dans une lettre à ses actionnaires. Après l’annonce, la signature chute de 25% en bourse, son coup le plus dur depuis de nombreuses années. Ils sont conscients que les hausses de prix des dernières années ont fait partir de nombreux abonnés, c’est pourquoi ils envisagent de proposer de nouveaux forfaits.

Son PDG, Reed Hastings, a assuré que ils ont l’intention de baisser le prix en proposant de nouveaux forfaits, ce qui peut également aider à mettre fin au problème des comptes partagés. Cependant, pour payer moins les utilisateurs devront vivre avec la publicité.

« Ceux qui ont suivi Netflix savent que j’ai été anti-publicité et un grand fan de la simplicité de l’abonnement. Mais autant que je suis fan de cela, je suis encore plus fan du choix du consommateur. Permettre aux consommateurs qui souhaitent un prix inférieur et qui tolèrent la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent est tout à fait logique. »

Dans tous les cas, il faudra encore patienter quelques mois pour voir ce que se traduisent tous ces plans futurs. Ils veulent tous atteindre le même objectif. être plus attractif, accessible et que les nouveaux utilisateurs créent un compte.

