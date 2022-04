Les tout nouveaux détails de l’appareil photo de l’iPhone 14 ont fui, peut-être la plus grande mise à niveau d’un iPhone depuis des années

20 avril 2022 12:49:58 IST

Pendant des années, Apple a conservé ses capteurs 12MP pour les caméras arrière. Avec l’iPhone 14, Apple introduira un tout nouveau système qui ne manquera pas de bousculer définitivement le marché phare des smartphones, à condition qu’Apple joue bien ses cartes.

Malgré le capteur 12MP à « résolution inférieure », les iPhones précédents ont toujours eu certains des meilleurs appareils photo ajoutés à un smartphone depuis des années, ce qui montre que la résolution n’est pas la solution ultime pour un bon appareil photo . La raison pour laquelle Apple pourrait utiliser un capteur avec une résolution inférieure est le fait qu’il utilise du verre de très bonne qualité et que le matériel et les logiciels d’Apple font un excellent travail dans le traitement de ces images.

Pour les iPhones de cette année, plusieurs fuites suggèrent qu’Apple utilisera un capteur 48MP au moins dans les modèles iPhone 14 Pro. Étant donné qu’il s’agit d’une fuite non officielle, il y a de fortes chances qu’Apple s’en tienne au capteur 12MP de l’iPhone 14 Pro. La question de savoir si le capteur mis à niveau est effectivement placé dans les nouveaux smartphones dépendra en grande partie du succès avec lequel Apple a réussi à l’intégrer à ses systèmes de traitement d’image. Toutes ces choses deviendront beaucoup plus claires après l’événement WWDC d’Apple.

Si l’iPhone 14 utilise effectivement un capteur de 48MP, Apple pourra mettre en place un système appelé image binning, qui permet de meilleures photos dans l’obscurité, moins de grain ou de bruit dans les photos, et globalement, juste une meilleure image.

Ce qui a été confirmé à propos des caméras du nouvel iPhone 14, c’est que l’unité avant a subi une refonte majeure. La nouvelle caméra frontale bénéficiera d’un système de mise au point automatique et d’une ouverture plus large, à f/1.9. L’iPhone 13 utilise une caméra frontale à mise au point fixe et dotée d’une ouverture de f/2.2.

L’ouverture plus large, en plus de permettre à plus de lumière et donc à plus de données d’atteindre les capteurs, a également l’avantage supplémentaire de donner aux photos une profondeur de champ moins profonde. Cela signifie essentiellement que le bokeh, ou le « flou d’arrière-plan » sera mieux formé, plus prononcé et beaucoup plus naturel en mode selfies/portrait.

La meilleure caméra frontale signifiera également que l’iPhone 14 offrira une meilleure expérience de FaceTiming, d’appel vidéo ou de diffusion en direct.

Il y a aussi des rumeurs suggérant qu’Apple abandonnera la tristement célèbre encoche pour un trou de perforation ou une découpe en forme de pilule. Cela a conduit Apple à opter pour un système d’identification de visage sous-affichage retravaillé.

