Le rôle surprenant de Florencia Peña qui vous fera complètement oublier Moni Argento

Florence Peña a une belle carrière dans l’industrie de la télévision argentine, mais sans aucun doute, l’un de ses rôles les plus importants a été celui qu’il a joué dans Marié avec des enfants. La série mettant en vedette cette actrice, Guillermo Francella, Luisana Lopilato Oui Dario Lopilato Ce était une refaire de la version nord-américaine menée par des personnalités telles que Ed O’Neill, Katey sagal Oui Christina applegate, qui malgré le fait qu’il n’ait pas été aussi bien reçu à sa première, a été consacré par la main des rééditions. Aujourd’hui, il n’y a pratiquement aucun Argentin qui n’est pas capable de reconnaître ces personnages.

Cette année, Florence Peña il a été le protagoniste d’un film totalement innovant centré sur le monde de la télévision et la cruauté qui le traverse. Le panéliste, bande réalisée par Maxi gutierrez, raconte l’histoire de Marcela (Peine), une femme qui travaille à la télévision mais qui, en raison des mécanismes axés sur la beauté physique, commence à être laissée pour compte à cause de l’âge. Après avoir échoué dans sa tentative de convaincre le chauffeur de l’aider dans un échange commercial avec son chirurgien, elle sera la protagoniste d’un accident absurde qui déchaînera les pires conséquences.

Le panéliste est une satire sur la télévision argentine et ses mécanismes complètement frivoles, qui est soutenue par des acteurs qui ont travaillé toute leur carrière à la télévision pour soutenir son histoire. Les interprétations de Fabio Posca, Martín « Campi » Campilongo Oui Soledad Silveyra ils se démarquent dans cette production dans laquelle, une fois que vous comprenez le registre et la crédibilité qu’il gère, vous pouvez en profiter.

Si vous vous demandiez où vous pourriez le voir, vous pouvez profiter du fait que le film est sorti à nouveau dans le cadre de la Fête du sang rouge. Actuellement, il peut être consulté en ligne et sans avoir à payer sur le site officiel de la ville de Buenos Aires, Vivons la culture, où se trouvent également d’autres titres qui faisaient partie de la programmation de l’événement qui célèbre le cinéma de genre et qui se tient depuis le 3 décembre dernier, avec une date de clôture prévue ce dimanche.

Qu’est devenue la pièce Mariés avec des enfants ?

Avant le déclenchement de la pandémie, on avait fait savoir que Marié avec des enfants J’allais aller au théâtre. Guillermo Francella, Florence Peña, Marcelo De Bellis, Luisana Lopilato Oui Dario Lopilato ils allaient faire partie de cette production qui allait débuter à l’été 2021, 15 ans après la fin de la série argentine. En raison de la pandémie, la pièce a été annulée, mais Peine Il a glissé que le projet avait été renfloué et qu’il ne restait plus qu’à se mettre d’accord sur les contrats. Erica Rivas, Maria Elena Dans la série, il n’allait pas participer car il ne partageait pas l’humour de l’émission. « Aujourd’hui le paradigme a changé et il y a des choses dont on ne peut plus rire », dit l’artiste en elle Instagram personnel.

