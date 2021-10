Le Batman veille sur Gotham dans une nouvelle image de la bande-annonce de DC FanDome

En prévision de la deuxième bande-annonce très attendue de Le Batman, qui doit faire ses débuts au DC FanDome de ce week-end, le réalisateur Matt Reeves a partagé notre premier aperçu de ce qui sera certainement de nouvelles séquences épiques. Partageant une image fixe de la bande-annonce à venir, Dark Knight de Robert Pattinson regarde Gotham City dans ce qui sera certainement l’un des nombreux plans magnifiquement atmosphériques de la sortie noirâtre de DC.

« Bonjour, de Gotham City… », dit Reeves dans une légende à côté de l’alambic. « J’ai hâte de vous en montrer plus au #DCFanDome ce samedi … #TheBatman #TrailerShot. » La vue du justicier emblématique surveillant Gotham City d’en haut est un cliché par excellence de Batman, et Reeves l’a clairement cloué, l’image ajoutant à l’excitation déjà palpable pour la deuxième bande-annonce.

Reeves partageant l’image coïncide avec un nouveau teaser pour la bande-annonce, qui nous donne notre premier vrai aperçu de la voix de Batman de Robert Pattinson. « Ce n’est pas seulement un signal; c’est un avertissement », informe résolument Dark Knight de Pattinson dans le tease de la bande-annonce, sa voix sonnant juste assez bourrue, mais réussissant à éviter les comparaisons avec le grognement infâme de Christian Bale, avec la ligne de dialogue elle-même faisant allusion à un Batman cela signifie des affaires sérieuses.

Réalisé par Guerre pour la planète des singes’ Matt Reeves, qui a écrit le scénario aux côtés de Peter Craig, Le Batman redémarrera la franchise DC, présentant au public le super-héros titulaire dans sa deuxième année de lutte contre le crime. Batman découvre la corruption à Gotham City qui se connecte à sa propre famille tout en affrontant un tueur en série connu sous le nom de Riddler.

Le redémarrage met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne / The Batman, aux côtés de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis et Colin Farrell. personnages, dont Catwoman, The Penguin et James Gordon.

En outre, L’ascension de la planète des singes la star Andy Serkis retrouve le réalisateur Matt Reeves, l’acteur rejoignant le monde de DC en tant que majordome adorable et fiable, Alfred Pennyworth. Serkis a récemment discuté du projet, et bien qu’il n’ait rien pu révéler de spécifique, il a décrit le film comme un « chef-d’œuvre ». « Écoutez, je ne peux vraiment répondre à aucune question sur The Batman, mais je vais vous dire que c’était fantastique d’être réuni avec Matt Reeves, [producer] Dylan Clark et [VFX supervisor] Dan Lemmon des films Apes », a déclaré Serkis. « Nous avons passé un très bon moment à le faire, et quand il arrivera finalement à l’écran, Matt Reeves aura fait un autre chef-d’œuvre parce qu’il y est tellement investi. Mais oui, on m’a interdit, expressément interdit, de parler d’Alfred. (Des rires.) »

DC FanDome sera de retour ce samedi 16 octobre, et avec la deuxième bande-annonce pour Le Batman, les fans de bandes dessinées peuvent s’attendre à un premier aperçu de ceux de Dwayne Johnson Adam noir, suite d’Aquaman Aquaman and the Lost Kingdom, et le film du réalisateur Andy Muschietti Le flash.

Le Batman La sortie est prévue aux États-Unis le 4 mars 2022, après avoir été retardée deux fois par rapport à la date initiale de juin 2021 en raison de la situation mondiale. Cela nous vient grâce à Matt Reeves.

Sujets : Le Batman, DC FanDome