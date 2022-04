Gronkh a vraiment toutes ses 14 000 vidéos stockées sur des serveurs, c’est l’espace de stockage dont il dispose

Il y a quelques jours, un utilisateur a ouvert Gutefrage.net a posé la question de savoir comment et où les principaux YouTubers présentent leurs vidéos comme sauvegarde ont enregistré au cas où ils devraient être supprimés, car il le fait avec son propres vidéos veux aussi faire. Parmi les réponses figurait celle de « DerUniKuchen ». Il se réfère à ce qui suit découper la question:

« Je pense que tous les grands YouTubers font ça et je le fais parce qu’il y a des souvenirs là-dedans et que YouTube est la meilleure Dropbox »donc « jojirmamd » dans sa question.

« DerUniKuchen » est d’avis « Tout le monde ne fait pas ça. Un Gronkh ne prendrait pas autant de mémoire et autant de temps ». Et c’est alors que les rapports YouTube, Let’s Player et Twitch Streamer Gamme Erik « Gronkh » mais même avoir votre mot à dire sur Twitter et clarifier.

Il est ensuite parsemé de questions dans les commentaires, notamment le plus important: À partir duquel quantité de données parle-t-on vraiment ici ?

Gronkh : C’est l’espace de stockage nécessaire à 14 000 vidéos

Gronkh a parcouru un long chemin sur sa chaîne YouTube plus de 14 000 vidéos téléchargé – et il y en a plus chaque jour. Devant 12 ans le vétéran de YouTube a mis en ligne ses premiers enregistrements. Les 1000+ épisodes Minecraft-Let’s-Play devrait être familier à tout le monde (oui, ils ont maintenant 12 ans).

Réponse de « DerUniKuchen ».

Difficile d’imaginer que « le barbu d’internet » gardé toutes les vidéos. Il a accès à deux gros serveurs de fichiersqui sont hébergés par un fournisseur externe. Il souligne également que les enregistrements « définitivement externe » pour se faire gérer. C’est plus sûrsurtout si l’on considère qu’à l’été 2021 son sous-sol a été inondé par l’inondation et qu’il y avait déjà un petit serveur allé nager.

« AlphaDuplo » en a quelques-uns dans les commentaires sur demande Compte prêt pour les serveurs :

Le premier est avec moi 72 téraoctets et la seconde avec 30 To environ un tiers occupé. Donc, ensemble, cela le rend proche 100 To uniquement sur les vidéos enregistrées. Une petite partie sont Copies de fluxmais ils n’ont pas vraiment d’importance dans la foule.

De plus, nous ne parlons que de ces chiffres épisodes terminés et quelques enregistrements en streaming. la enregistrements originaux sont normalement supprimés.

Bonjour cher UniKuchen, oui bien sûr. Pendant des années. Principalement parce que le stockage en ligne avec une bonne connectivité fait gagner du temps à

– travail en équipe

– ReUploads en cas d’erreurs ou sur d’autres pages

– mauvaise connexion sur le chemin Avoir maintenant 2 énormes serveurs de fichiers uniquement pour les vidéos originales 👍 pic.twitter.com/IRlEtJLi5d — 𝙂𝙍𝙊𝙉𝙆𝙃 (@Gronkh) 19 avril 2022

seule plus de 1000 épisodes « Minecraft » Let’s Play, « Life in The Woods » et plusieurs autres vidéos « Minecraft » le rendent époustouflant 4,2 To. Bien qu’il ne s’agisse que d’une petite partie du total, il est également important de se rappeler que les enregistrements proviennent de jeux plus récents. beaucoup plus gros sont que celles des aînés.

Gronkh explique qu’un épisode de « Minecraft » d’une durée moyenne de 30-40 minutes environ 1 gigaoctet est grand. Une séquence de même longueur de Horizon : Ouest interdit est là avec 40-100 Go beaucoup plus grand.

60 ans en arrière : à quoi cela ressemblerait-il avec des disquettes ?

Qui d’entre vous sait encore disquettes? Un support de stockage alors révolutionnaire avec initialement 180 kilo-octetsquelque chose à propos de plus tard 1 Mo Capacité. Si vous vouliez stocker les quantités de données ci-dessus sur des disquettes, vous auriez besoin de plus de 90 millions morceaux (en supposant une disquette d’une capacité de stockage d’environ 1,2 Mo).

« Seulement 90 millions. En fait, j’aurais deviné plus, mais vous devez d’abord les mettre dans la boîte de disque »plaisante Gronkh.

Que dites-vous de cela ? Saviez-vous que Gronkh a sauvegardé toutes ses vidéos ? Écrivez-le nous dans le commentaires.