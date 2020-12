Kevin Spacey, ancienne star de House of Cards, publie sa vidéo de Noël annuelle

Kevin Spacey a une chaîne YouTube et il n’a pas peur de l’utiliser. Depuis un scandale impliquant l’ancien Château de cartes L’acteur a fait la une des journaux pour la première fois en novembre 2017, il est resté largement sous le radar.

Mais ses vidéos semblent être l’exception à sa règle, une tradition que beaucoup ont jugée «bizarre» à la suite des allégations portées contre lui. Il vient de publier un nouveau sur YouTube qui l’a amené à devenir tendance sur les réseaux sociaux.

Kevin Spacey aux Britannia Awards AMD British Academy 2017 | Frazer Harrison / BAFTA LA / Getty Images pour BAFTA LA

Kevin Spacey fait face à des accusations d’agression sexuelle

Après que la nouvelle de l’inconduite sexuelle présumée de Spacey ait été annoncée fin 2017, Netflix a arrêté la production Château de cartes et a ensuite décidé de continuer sans lui. La dernière saison de l’émission a tué Frank Underwood et centrée sur sa femme Claire, jouée par Robin Wright. Le streamer a également annulé un autre projet Spacey avant qu’il ne décolle.

Anthony Rapp s’est manifesté en 2017 et a accusé l’acteur de lui avoir fait des avances sexuelles à l’âge de 14 ans. En 2018, Spacey a été accusé d’agression sexuelle dans un tribunal du Massachusetts dans une affaire distincte impliquant un jeune homme de 18 ans à l’époque L’incident.

Entre 2017 et 2019, des enquêtes ont été ouvertes au Royaume-Uni et dans diverses villes des États-Unis après de multiples allégations de tâtonnements, d’exposition ou d’agression sexuelle contre Spacey.

Dans un cas, la victime est décédée avant que l’affaire ne soit jugée. Pour le cas du Massachusetts, la victime a invoqué ses droits du cinquième amendement et les procureurs ont abandonné les charges contre l’acteur assiégé.

CONNEXES: Quelle est la valeur nette de Kevin Spacey et combien Netflix a-t-il perdu à cause de lui?

Spacey a une histoire de vidéos annuelles qui sont de caractère

Après avoir été abandonné de Château de cartes, Spacey a sorti sa première vidéo sur le thème des vacances dans le personnage de Frank Underwood. Dans ce document, il a parlé au public dans l’accent caractéristique du personnage en Caroline du Sud et a suggéré que les gens voulaient qu’il revienne à l’écran.

«Oh bien sûr, ils ont peut-être essayé de nous séparer, mais ce que nous avons est trop fort, trop puissant. Après tout, nous avons tout partagé, vous et moi. Je vous ai dit mes secrets les plus profonds et les plus sombres », divagua Spacey.

«Je vous ai montré exactement de quoi les gens sont capables. Je vous ai choqué par mon honnêteté, mais surtout je vous ai défié et vous ai fait réfléchir. Et tu m’as fait confiance, même si tu savais que tu ne devrais pas. Nous n’avons donc pas fini, quoi qu’en dise quelqu’un. Et en plus, je sais ce que tu veux. Tu veux que je revienne », a-t-il déclaré.

Une deuxième vidéo est sortie en 2019 et il souhaitait «plus de bien dans le monde». Les mots ne peuvent pas le résumer correctement, mais c’était plus court que celui de l’année.

La vidéo de Spacey 2020 vise la santé mentale

Sans honte et sans se laisser décourager de publier un autre contenu à thème pendant la saison des fêtes, Spacey a publié un nouveau message pour la veille de Noël. Dans «1-800 XMAS», il commence à parler comme Frank Underwood, puis il l’éteint.

Spacey relève les défis de 2020 et s’adresse à ceux qui ont des problèmes de santé mentale. «En ce moment pendant ces vacances et au-delà, même si vous ne le sentez pas, il y a des gens qui comprennent et qui peuvent vous aider, car vous n’êtes pas seul.»

Il exhorte les gens à demander de l’aide et ajoute des mots de réconfort pour quiconque lutte. Un numéro pour la hotline de prévention du suicide est inclus à la fin du clip.

Alors que les utilisateurs des médias sociaux discutent de sa dernière vidéo et de leur dégoût pour lui, le compte Twitter de Spacey nous rappelle que ses trois derniers messages ont tous été publiés la veille de Noël pour promouvoir ses sorties vidéo. Peu de gens sont amusés.