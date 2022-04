Planet Horror : la plateforme de streaming idéale pour les fans d’horreur

Diffusion

Productions uruguayennes, films de festivals et même la possibilité d’accéder à un compte via Amazon Prime Video. Nous vous disons à quoi ressemble la plate-forme d’horreur espagnole.

© PlanèteHorreurUn catalogue dédié au monde de la terreur.

Bien que beaucoup refusent de regarder des films de la terreur et ne veulent pas nourrir l’imaginaire qui leur fait faire les pires cauchemars, le genre s’est toujours fait une place dans le monde des courant dominant. Des recueils tels que Vendredi 13des histoires comme celles de Halloween ou des sagas comme celles de Le sortilègequi a levé plus de 2 000 millions de dollars dans le monde, en sont la preuve.

Autant toutes les plateformes de streaming ont leur onglet dédié aux films et séries d’horreur, où l’on peut trouver des productions comme La malédiction de Hill House (Netflix) Soit Eux (Amazon Prime Vidéo), il est bon de savoir qu’il existe un service dédié exclusivement à ce type de titre. Il s’agit de Planète Horreurune plate-forme qui, pour le moment, n’autorise l’accès que depuis l’Espagne.

« Voulez-vous avoir peur ?il lit sur la page d’accueil de Planète Horreuroù une vidéo de moins de 20 secondes décrit les principales fonctionnalités de cette plateforme. « Le cinéma pour les vrais fans d’horreur. Tous les genres. Premières chaque semaine. Disponible sur toutes les principales plateformes », dit le teaser. Est-ce que vous pouvez accéder à son catalogue via son application dans iOS et Androïdainsi que d’entrer par Apple TV et Amazon Prime Vidéo.

Combien ça coûte Planète Horreur? L’abonnement à ce service très spécifique peut être payé annuellement et coûte moins de 20 euros par an. Cependant, il y a aussi la possibilité de le contracter par Amazon Prime Vidéo et faites-le tous les mois. Si cette voie est choisie, le service finit par être au prix de seulement 2 euros par mois, pour accéder « des nouvelles chaque semaine » et voir « le cinéma des meilleurs festivals »comme l’indique sa page principale.

Quelques titres latino-américains dans Planet Horror

Lors d’une simple visite à Planète Horreur vous pouvez trouver des productions comme Nuit morte Oui Ne frappez pas deux fois. Mais si vous recherchez du cinéma latino-américain, des productions telles que la forme de la forêtd’Argentine Gonzalo Mellidet le merveilleux slasher Uruguayenne Quand la matinée meurt depuis Maximiliano Contentiqui avec des hommages partout au genre, vous plonge dans une salle de cinéma à Montevideo où un meurtrier assoiffé de sang entre pour mettre fin à la vie des spectateurs présents.

