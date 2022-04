Elisabeth Moss a parlé de son lien avec la Scientologie

Hollywood

L’actrice qui joue dans The Handmaid’s Tale a présenté aujourd’hui une nouvelle série Apple TV+ intitulée Filles brillantes. Un profil publié par le New Yorker a servi à en savoir plus sur la religion.

Comme tant d’artistes Hollywood parmi ceux qui Tom Croisière est l’exemple le plus connu, Elizabeth Moss Elle est également l’une des membres de l’église de scientologie. Ce qui est frappant, c’est que, contrairement à beaucoup de ceux qui font partie de cette secte, la star de The Handmaid’s Tale n’est généralement pas très publique en ce qui concerne sa foi. Maintenant, dans une interview avec les médias New yorkais a été consultée sur son lien avec cette église.

« Je ne veux pas qu’on ait l’impression que je suis secrète. Si nous nous rencontrons et traînons en tant qu’amis, je suis un livre ouvert à ce sujet. »il a pointé Mousse. Dans ce contexte, il a souligné qu’il n’en parlait généralement pas beaucoup dans les interviews ou publiquement parce qu’il ne voulait pas que les gens « être distrait » quand vous la voyez jouer. « Je veux que vous voyiez le personnage »a souligné l’actrice, qui a déclaré que plusieurs fois les stars de Hollywood « révéler trop de leur vie ».

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemble la vie à l’intérieur l’église de scientologieoù elle a grandi dès son plus jeune âge, Mousse a précisé que « ce n’est pas une religion fermée ». Ainsi, il a souligné : « C’est un lieu très ouvert et prêt à recevoir quelqu’un qui veut en savoir plus ». Dans ce contexte, il a souligné que ces types de concepts sont les plus couramment « mal comprendre » chaque fois que vous parlez de votre religion.

Ce qui est curieux, c’est que, malgré sa façon de vivre la foi, il n’a eu aucun problème à jouer dans une émission ouvertement critique de la religion (surtout orthodoxe) comme Le conte de la bonne. Sur ce point, Mousse il a pointé : «De toute évidence, quelque chose comme la liberté religieuse et la résistance contre une théocratie est quelque chose de très important pour moi. J’encouragerais simplement les gens à le découvrir par eux-mêmes. J’ai été coupable d’avoir lu un article ou d’avoir vu quelque chose et de l’avoir pris comme un mot sacré »colline.

Shining Girls, la nouvelle série Moss

Ce vendredi, AppleTV+ première Filles brillantesune nouvelle série inspirée du livre écrit par Lauren Beukes. L’histoire est racontée du point de vue de Kirby (mousse)une jeune femme qui survit à une tentative de meurtre et qui, après avoir découvert qu’il existait des cas similaires avec des jeunes femmes assassinées, rejoint un journaliste du Chicago Sun-Times pour lancer une enquête. La saison sera composée d’un total de 8 livraisons qui seront publiées chaque semaine.

