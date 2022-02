Les créateurs de  »It Takes Two » travaillent sur une adaptation pour une série télévisée et un film sur le jeu

Le jeu qui a surpris en 2021 Studios Hazlight pour avoir présenté une histoire captivante et un gameplay coopératif à deux joueurs, »Il faut être deux », aura une version adaptée pour un film et une série. Dans le jeu, nous prenons le contrôle de Cody et May, un couple marié qui est à un point critique de leur relation où ils pensent au divorce. Après un sort lancé à leur insu par leur fille Rose, le couple se transforme en poupées de chiffon et les lance dans une aventure pour retrouver leur ancien corps dans une série de défis qui mettront leur relation à l’épreuve.

« Créer le monde et l’histoire dans ‘It Takes Two’ a été très amusant pour moi et l’équipe », a déclaré le fondateur et directeur créatif de Hazelight, Josef Farès. « Étant donné qu’il a un récit fort avec beaucoup de personnages fous et des moments d’action coopérative tout aussi fous, le potentiel est énorme pour une grande adaptation cinématographique ou télévisée. »

Dj2Divertissement, faisant équipe avec Hazelight Studios, sera en charge de l’adaptation du jeu, une société de production qui a déjà divers films et séries sur le thème des jeux vidéo, comme l’anime de Pilleur de tombe dans Netflix et les films de Sonic l’hérisson.

« dj2 est honoré de s’associer à Josef, Oskar et à l’incroyable équipe de Hazelight Studios pour l’adaptation de It Takes Two », a déclaré le PDG et fondateur de dj2, Dmitri M. Johnson. « Comme le reste du monde du jeu vidéo, nous sommes tombés amoureux de Cody, May, Rose, Dr Hakim et de l’univers fantastique imaginatif créé par Hazelight, et nous avons hâte d’amener ces personnages – et ce monde – à la vie sur grand et petit écran.

Les scénaristes du premier film Sonic et du second à venir, Josh Miller Oui Pat Casey, seront celles qui guideront l’histoire des adaptations. » La réception de » It Takes Two » a été bien accueillie par les fans et la presse. Nous sommes enthousiasmés par l’opportunité d’étendre cette IP bien-aimée au-delà du jeu, de plaire aux fans de la série et d’en attirer de nouveaux qui ne connaissent pas ce monde », a déclaré Wolontis, le directeur de Hazelight Studios.

»Il en faut deux » est disponible pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Oui Xbox Series X/S.