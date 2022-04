Série télévisée Ted : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Notre ours en peluche parlant préféré arrive officiellement sur le petit écran. L’adaptation en direct de la série créée par Seth MacFarlane Ted les films feront leurs débuts sur petit écran dans une série directe sur Peacock. Il a été annoncé pour la première fois en juin 2021 que la série avait reçu le feu vert avec MacFarlane et Ericka Huggins pour écrire et produire la série sous Fuzzy Door Productions de MacFarlane.

Selon The Hollywood Reporter, la présidente de NBCUniversal Entertainment Content, Susan Rovner, a d’abord présenté le Ted idée de série à MacFarlane, en disant :

« Seth a le super pouvoir de créer des fandoms et Ted est un brillant exemple de sa capacité à créer des personnages bien-aimés dont on ne se lasse pas. Nous sommes tellement chanceux de présenter ce projet aux téléspectateurs de Peacock qui auront l’occasion de revoir leur ours en peluche grossier préféré »,

Ted est sorti pour la première fois en 2012. Il suit un gros ours en peluche qui prend vie après qu’un garçon solitaire, John, le souhaite, ce qui donne son ours en peluche qui parle. Trente ans plus tard, ils sont toujours les meilleurs amis vivant à Boston. Ted devient un ours en peluche grossier et fumeur de pot, et John suit toujours les manigances de Ted, mais entretient une relation sérieuse avec sa petite amie, Lori. Il se rend vite compte qu’il doit choisir de continuer à vivre un style de vie insouciant de ne jamais grandir avec Ted ou finalement de grandir et d’épouser Lori.

Seth MacFarlane a écrit, réalisé et joué le rôle de Ted, tandis que Mark Wahlberg et Mila Kunis ont joué respectivement John et Lori. Le premier film a été un succès financier et critique, MacFarlane ayant même reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale pour « Everybody Needs a Friend ». La suite, Ted 2, est sorti avec MacFarlane et Wahlberg de retour avec Amanda Seyfried dans le rôle principal féminin.

Bien qu’il n’ait pas été initialement révélé ce que Ted la série se concentrerait sur ou si des membres de la distribution revenaient, plus d’informations sont lentement publiées sur la série qui exciteront les fans. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur la prochaine Ted séries.

Le tracé de la série





Images universelles

Le Ted La série a été confirmée comme étant une préquelle des deux films et se déroulera dans les années 1990. Selon Peacock, nous sommes en 1993 et ​​le moment de gloire de Ted est passé, le laissant vivre avec son meilleur ami, John Bennett, 16 ans, qui vit dans une maison ouvrière de Boston avec ses parents et son cousin. Ted n’a peut-être pas la meilleure influence sur John, mais en fin de compte, Ted est prêt à prendre des risques pour aider son ami et sa famille.





L’intrigue semble donner aux fans une chance de comprendre la loyauté de John envers Ted au-delà de son adolescence, menant potentiellement au premier film.

Le casting de la série





Images universelles

La plus grande nouvelle que la plupart des fans anticipaient à propos du Ted la série était qui serait choisi et si des membres de la distribution originale reviendraient. Parallèlement à l’annonce de l’intrigue, nous en avons également appris davantage sur les principaux acteurs de la série. Il est confirmé que Seth MacFarlane reviendra en tant que voix de Ted. Après le feu vert du spectacle, MacFarlane était en négociation depuis le début pour revenir, et maintenant c’est officiel !

Avec MacFarlane, les nouveaux membres de la distribution Giorgia Whigham, Max Burkholder et Scott Grimes sont également confirmés comme des habitués de la série. Variety a noté le rôle des habitués de chaque série: Burkholder jouera le rôle de John Bennett, un bon gars et un adolescent sympathique qui est cependant toujours dans sa phase délicate. Avec l’aide de Ted, John fait de son mieux pour traverser l’adolescence. Whigham apparaîtra dans le rôle de Blaire Bennett, une étudiante intelligente et politiquement correcte qui vit avec son oncle Matty, sa tante Susan et son jeune cousin John. Elle n’a pas peur d’être franche et se heurte fréquemment à sa famille plus traditionaliste. Grimes jouera Matty Bennett, un Bostonien fanfaron et col bleu qui pense qu’il est le patron sans équivoque de la famille et n’aime pas que quiconque le défie, en particulier sa nièce à l’esprit libéral, Blaire.





Un éventuel retour dans la série pourrait être fréquent Gars de la famille collaborateurs Alex Borstein et Ralph Garman, qui jouent les parents de John dans le premier Ted film. Il est également possible que le personnage de Giovanni Ribisi, Donny, qui est le plus grand fan et harceleur de Ted depuis qu’il est enfant, soit dans la série mais joué par quelqu’un d’autre depuis qu’il se déroule dans les années 1990.

Peacock a commandé dix épisodes du Ted séries. Alors que les fans ont maintenant une idée de ce sur quoi la série sera axée, on ne sait toujours pas quand elle sera diffusée. La production n’aurait pas non plus commencé, mais après l’annonce du casting et de l’intrigue, les fans ne devraient pas tarder à entendre plus de nouvelles sur la série.





