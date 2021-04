Pinterest serait en pourparlers pour acquérir l’application photo VSCO

05 avr.2021 17:18:52 IST

Pinterest a tenu des discussions pour acheter VSCO, une application de photographie qui a engendré un engouement pour les adolescents sur les réseaux sociaux, selon deux personnes connaissant le sujet.

Les discussions sont en cours, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d’être identifiées car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement. Un prix de transaction n’a pas pu être appris; Pinterest a une capitalisation boursière d’environ 49 milliards de dollars, tandis que VSCO a levé 90 millions de dollars de financement et a été évalué pour la dernière fois à 550 millions de dollars. Une acquisition peut ne pas se concrétiser, ont averti les gens.

Les représentants de Pinterest et VSCO (prononcé «VIS-coh») ont refusé de commenter les négociations d’accord.

Julie Inouye, porte-parole de VSCO, a déclaré que la société se concentrait sur l’expansion de ses activités. «Nous rencontrons toujours différentes entreprises de l’espace créatif à tout moment et ne discutons pas de rumeurs ou de spéculations», a-t-elle déclaré.

Pinterest et VSCO, qui signifie Visual Supply Company, font partie d’un groupe de sociétés de technologie fortement axées sur les images numériques et l’édition visuelle et qui s’appuient moins sur les fonctionnalités de réseautage social. Pinterest, un site de tableau d’affichage numérique qui est devenu public en 2019, permet à ses utilisateurs de découvrir et d’enregistrer des images pour inspirer des projets créatifs ou pour planifier des aspects importants de leur vie, y compris les rénovations domiciliaires, les mariages et les repas.

VSCO, une startup de 10 ans, crée une application pour l’édition et le partage d’images et de vidéos. En 2019, il est devenu populaire auprès d’un groupe de la génération Z qui est devenu connu sous le nom de «filles VSCO», connues pour porter des Crocs et des flacons Hydro. L’idée des filles VSCO est devenue virale, inspirant l’imitation des médias sociaux, la moquerie, les mèmes et les costumes d’Halloween.

Pour Pinterest, l’achat d’une startup jadis très animée, populaire auprès d’un public plus jeune et possédant une expertise dans les technologies de montage photo et vidéo, pourrait renforcer son service de base, ont déclaré les gens.

Depuis que Pinterest est devenu public, ses revenus ont augmenté, même si les analystes ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que Pinterest devienne régulièrement rentable jusqu’en 2022. Il s’est également développé à l’international.

Pendant la pandémie, l’entreprise a connu un regain d’intérêt alors que les gens étaient enfermés et se tournaient vers davantage d’activités numériques. Pinterest a ajouté 100 millions d’utilisateurs actifs par mois l’année dernière et compte désormais un total de 450 millions d’utilisateurs actifs par mois.

L’entreprise de San Francisco a également été confrontée à des troubles sociaux l’année dernière. En décembre, il a accepté de payer 22,5 millions de dollars pour régler une action en justice pour discrimination fondée sur le sexe et représailles intentée par son ancien chef de l’exploitation, l’un des plus grands règlements individuels annoncés publiquement pour discrimination fondée sur le sexe. Deux employées de couleur qui ont démissionné l’année dernière ont également discuté publiquement de leurs expériences avec des commentaires racistes et sexistes, des inégalités salariales et des représailles dans l’entreprise.

Fondé en 2011, VSCO s’est fait connaître parmi les jeunes utilisateurs comme une sorte de réseau antisocial. L’application n’a pas de likes, de commentaires ou de décomptes d’abonnés, il semble donc que les utilisateurs exercent moins de pression pour se constituer une base de fans. VSCO évite également la publicité, mais gagne de l’argent en facturant aux gens des fonctionnalités supplémentaires. Sur ses 100 millions d’utilisateurs enregistrés, plus de 2 millions sont des abonnés payants.

Lorsque les filles VSCO sont devenues un phénomène culturel à la fin de 2019, l’intérêt des investisseurs pour la startup a augmenté. Mais la mode s’est calmée depuis. Lorsque la pandémie a frappé, VSCO a licencié 30% de ses employés. En décembre, il a acquis Trash, une application mobile de montage vidéo, et a annoncé son intention de continuer à acquérir des entreprises en 2021.

