Téléchargez gratuitement les fonds d’écran Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi MIX Fold

Ces fonds d’écran des nouveaux Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi MIX Fold sont parfaits pour personnaliser votre mobile.

La semaine dernière, Xiaomi a organisé une «Mega event» pour la présentation de nouveaux appareils Parmi lesquels il faut souligner ses deux modèles haut de gamme premium, le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui se distingue par son écran OLED de 6,82 pouces, le processeur Snapdragon 888 et un caméra quadruple avec un capteur principal de 50 MP et le Xiaomi Mi MIX Fold, le premier téléphone pliable de la marque chinoise intégrant un Écran principal de 8,01 mégapixels, un appareil photo principal de 108 mégapixels et une batterie de 5020 mAh avec charge rapide de 67 W.

Chaque mois, nous vous apportons les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile et maintenant nous les avons tous disponibles en téléchargement les fonds d’écran officiels de ces deux nouveaux terminaux mobiles, grâce à des collègues de XDA-Developers.

Téléchargez les fonds d’écran du Xiaomi Mi 11 Ultra

Le terminal le plus «ultra» de la marque chinoise arrive avec un total de 30 fonds d’écran statiques avec une résolution de 1440 x 3200 pixels, qui sont divisés en six groupes plus le fond d’écran par défaut.

Les catégories des fonds d’écran Xiaomi Mi 11 Ultra, avec le nombre de fonds d’écran de chacun, sont les suivants:

Texture naturelle (7)

Paysage minimaliste (7)

Géométrie (4)

Mars (4)

Noir et blanc (4)

Nébuleuse dynamique (3)

Par défaut (1)

Alors nous vous laissons le lien de téléchargement direct de tous les fonds d’écran Xiaomi Mi 11 Ultra dans leur qualité d’origine.

Téléchargez les fonds d’écran Xiaomi Mi MIX Fold

De son côté, le Mi MIX Fold est livré avec un total de 33 fonds d’écran statique, certains avec une résolution de 2480 x 1860 pixels et d’autres avec une résolution de 2520 x 2520 pixels qui sont également divisés en six catégories:

Texture naturelle (7)

Paysage minimaliste (7)

Mars (7)

Mode PC (5)

Musubi (4)

Nébuleuse dynamique (3)

Comme dans le cas précédent, nous vous laissons un lien direct pour télécharger tous les fonds d’écran du Xiaomi Mi MIX Fold en pleine résolution.

