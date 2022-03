Tony Hawk espère remarcher « sans aide » après une horrible blessure

Tony Hawk espère qu’il pourra à nouveau marcher « sans aide » après avoir subi une horrible blessure. Voir des images de lui à l’hôpital après la blessure ici:

La légende du skateboard a révélé plus tôt cette semaine qu’il s’était cassé la jambe, partageant une radiographie de la sinistre blessure.

Maintenant, l’homme de 53 ans a expliqué comment il s’était cassé le fémur et a déclaré qu’il avait à nouveau pour objectif de marcher sans aide.

Hawk a déclaré qu’il tentait un McTwist (un flip avant avec une rotation de 540 degrés) mais qu’il avait « très peu de vitesse et une prise instable » et a fini par s’écraser sur le halfpipe.

S’adressant à TMZ Sports, il a déclaré: « J’ai frappé le mur plus tôt que prévu dans une position semi-accroupie et cela m’a envoyé directement à plat sur mes genoux.

« La force de la position de mon corps lors de l’impact m’a cassé la jambe avant alors que je glissais jusqu’à l’arrêt. »

Le skateur vétéran a déclaré qu’il avait ensuite dû « remettre » sa jambe en place pendant qu’il attendait une ambulance, avant de subir immédiatement une intervention chirurgicale à l’hôpital.

Le chemin vers la guérison est long et pour le moment, l’objectif de Hawk est de marcher à nouveau sans aide.

Tony Hawk a déclaré que son objectif était maintenant de marcher sans aide. Crédit : Instagram/@tonyhawk

Il a dit: « Tout ce qui viendra après sera un bonus. »

Annonçant la blessure dévastatrice sur Instagram mercredi 9 mars, Hawk a écrit : « Hier, c’était nul.

« Je me suis cassé le coude il y a 20 ans et j’ai réussi à faire un retour complet ; cette récupération pour un fémur cassé sera beaucoup plus difficile en raison de sa gravité (et de mon âge). Mais je suis prêt à relever le défi. »

Hawk a noté l’ironie de la blessure survenue la nuit avant que HBO ne lâche la bande-annonce du documentaire Jusqu’à ce que les roues tombent.

Le document se penchera sur la vie et la carrière de Hawk, en se concentrant sur la façon dont il continue de patiner à son âge.

Pour l’avenir, il espère revenir au conseil d’administration – bien qu’il ait accepté qu’il ne sera peut-être plus jamais le même.

Il a écrit: « Il y a une étrange ironie que cela se soit produit à la veille de la sortie par HBO d’une bande-annonce pour Jusqu’à ce que les roues tombentdocumentaire de Sam Jones sur ma vie et ma carrière, qui met fortement l’accent sur la philosophie de la façon dont je/nous faisons cela à notre âge.

« La réponse est compliquée, mais en fin de compte, c’est parce que j’ai trouvé mon but et façonné mon identité grâce au patinage, et cela nourrit énormément ma santé mentale.

« J’ai dit à plusieurs reprises que je n’arrêterai pas de patiner jusqu’à ce que je sois physiquement incapable. Une jambe cassée – avec beaucoup de matériel – sera probablement le plus grand test de ce credo.

« Je serai de retour… peut-être pas à pleine capacité, mais j’ai renoncé à cette notion il y a des années alors que j’approchais de la ‘quarantaine’.