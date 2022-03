Dune: la deuxième partie laissera la porte ouverte à un troisième film, pourrait conduire à un total de 6 suites

Prochaine suite de science-fiction Dune : deuxième partie ne mettra pas nécessairement fin à la franchise épique, l’écrivain Jon Spaihts révélant qu’il laissera la porte ouverte à un troisième film. S’adressant à The Playlist, Spaihts a même suggéré qu’à la fin, il pourrait y avoir jusqu’à sept versements dans le Dune franchise quand tout est dit et fait.

Frank Herbert a écrit un total de six romans dans le Dune séries, Dune (1965), Messie des dunes (1969), Enfants de Dune (1976), Dieu Empereur de Dune (1981), Hérétiques de Dune (1984), et Salle capitulaire : Dune (1985), et selon Jon Spaihts, Dune le réalisateur Denis Villeneuve espère au moins couvrir Messie des dunes comme une fin à sa trilogie prospective.

« ‘Dune Messiah’ est le prochain livre, et c’est l’un des trois livres avec ‘Dune’, ‘Dune Messiah’ et ‘Children of Dune’, qui couvre la vie des personnages que nous rencontrons dans le premier roman. Par la suite, il y a un pas de géant dans le temps et la série devient plus étrange et plus épique au fur et à mesure qu’elle continue. Mais « Dune Messiah » reprend des années après la fin de « Dune », et oui, Denis a parlé sérieusement de faire ce film également, en tant que conclusion de la trilogie. « Dune Messiah » est un livre très intéressant qui, à certains égards, déconstruit Dune et joue le rôle d’un récit édifiant, encore plus que Dune, sur les dangers de mélanger religion et politique, les dangers de suivre des leaders charismatiques , et la lutte dangereuse toujours vivante entre l’individu et les institutions. »