Lukas Gage partage la réaction de sa mère à une scène de sexe explicite dans The White Lotus

La scène de sexe NSFW de Lukas Gage et Murray Bartlett de la série HBO est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Si vous n’êtes pas déjà connecté à HBO Le lotus blanc chaque semaine pour regarder Jennifer Thee Coolidge donner une masterclass en performance comique, alors vous manquez quelque chose.

La nouvelle mini-série HBO suit un groupe de vacanciers et d’employés de l’hôtel pendant une semaine dans un complexe à Hawaï, avec un casting de stars qui comprend histoire d’horreur américainede Connie Britton et Euphoriede Sydney Sweeney et Lukas Gage.

Cette semaine, c’est le personnage de Lukas Gage qui est devenu le principal sujet de conversation sur les réseaux sociaux après le très inattendu, et très La fin sexuellement explicite de l’épisode 4 a envoyé des ondes de choc sur Twitter.

Maintenant, Lukas est allé sur Instagram pour partager la réaction de sa propre mère sur la scène NSFW.

Lukas Gage partage la réaction de sa mère à sa scène NSFW dans The White Lotus. Photo : Kevin Winter/Getty Images, HBO

Au bout du Le lotus blanc épisode 4 (« Recentrage »), Dillon de Lukas Gage et le directeur de l’hôtel Armond (joué par Murray Bartlett) prennent de la drogue et finissent par se connecter dans le bureau d’Armond. Ils sont ensuite interrompus par la gérante du spa Belinda et l’invité de l’hôtel Shane, qui les surprennent dans une position très compromettante… avec un Armond totalement nu bordant un Dillon totalement nu.

Les téléspectateurs ont réagi en masse sur Twitter, mais c’est la propre mère de Lukas Gage dont la réaction a vraiment pris le gâteau.

Partageant leur conversation sur son histoire Instagram, Lukas a révélé que sa mère lui avait envoyé une capture d’écran d’un article avec le titre « Lukas Gage explique ce que c’était que de se faire encercler sur le plateau de The White Lotus ».

Il a répondu : « Lol », tandis que sa mère lui a répondu : « Mignon cul. J’aimerais que vous m’ayez prévenu. »

Lukas Gage partage la réaction de sa mère à sa scène NSFW dans The White Lotus. Photo : @lukasgage via Instagram

Dans une interview avec The AV Club, Lukas Gage a expliqué comment ils avaient filmé la scène et a donné sa propre réponse à la réaction de son cul sur les réseaux sociaux.

À l’origine, la scène était censée montrer Dillon et Armond en train de faire l’amour, mais ils ont décidé de l’inverser : [Dillon’s] faire remuer sa salade ? Je veux dire, combien de fois voyons-nous ça à la télévision ?’ Je pense que c’est beaucoup plus intéressant et plus choquant de marcher dessus. »

Gage a également expliqué que la scène avait été filmée avec un coordinateur de l’intimité – un rôle très important et clé que la plupart des séries télévisées emploient désormais pour aider et protéger les acteurs lors du tournage de scènes de sexe.

Et quant à ses fesses en général ? Gage a déclaré à la publication: « J’ai hâte que mon cul soit retweeté partout sur Internet. »

