Les ex de J.Lo, Ben Affleck et Marc Anthony, parlent d’elle dans une interview sincère

Jennifer Lopez a été la moitié de nombreux couples de haut niveau au fil des ans, et maintenant deux de ses ex célèbres ouvrent sur ce qu’ils pensent vraiment d’elle.

Lopez, 51 ans, fait la couverture du mois de mai du magazine InStyle et fait l’objet d’un long métrage, qui comprend les aperçus des ex Marc Anthony et Ben Affleck sur tout, de sa vision et son dynamisme à sa beauté intemporelle en l’honneur de la chanteuse, de l’acteur et de la danseuse. 30 ans dans l’industrie du divertissement.

Marc Anthony et Jennifer Lopez en mai 2011. .

« Le truc avec Jennifer, c’est sa capacité à voir et à comprendre les choses avant qu’elles ne se produisent », a déclaré Marc Anthony, qui partage les jumeaux Emme et Max, 13 ans, avec son ex-femme.

«Avant même de proposer une idée, elle l’a visualisée mille fois. Et si quelqu’un dit que ce n’est peut-être pas la meilleure idée, elle dira: ‘Vous ne la voyez tout simplement pas encore.’ Neuf fois sur 10, elle réussira. Elle est la première dans la pièce et la dernière à partir. La travailleuse la plus acharnée que j’aie jamais rencontrée « , a déclaré Anthony, qui était marié à Lopez de 2004 à 2014. » Quand nous étions ensemble, c’était tout le contraire pour moi. Cela a changé depuis. J’ai tellement appris d’elle. Elle est l’original! «

« Jennifer Lopez – que ne peut-elle pas faire? Extrêmement délibérée, intentionnelle, entièrement chorégraphiée et consciente d’elle-même, elle sait même comment faire passer les accidents comme des accidents. » – Matthew McConaughey Photo de Pamela Hanson

Affleck et Lopez ont commencé à se fréquenter en 2002 et ont également travaillé ensemble sur deux célèbres bombes au box-office, « Gigli » et « Jersey Girl ». Leur romance a dominé les gros titres des tabloïds, et le couple a été surnommé « Bennifer » par les fans et les médias.

« Je pensais avoir une bonne éthique de travail, mais j’étais complètement émerveillée et époustouflée par ce qu’elle s’était engagée à faire jour après jour, le sérieux avec lequel elle a pris son travail, la façon calme et dévouée avec laquelle elle s’est employée à l’accomplir. objectifs, et ensuite comment elle reviendrait et redoublerait d’efforts », a déclaré Affleck.

Ben Affleck et Jennifer Lopez assistent à la première de « Gigli » en juillet 2003. Frederick M. Brown / Getty Images

«Elle reste, à ce jour, la personne la plus travailleuse que j’ai rencontrée dans ce domaine. Elle a un grand talent, mais elle a également travaillé très dur pour son succès, et je suis si heureuse pour elle qu’elle semble, enfin, pour obtenir le crédit qu’elle mérite », a-t-il ajouté.

En plus du talent et de l’éthique de travail de Lopez, tout le monde, des fans aux amis à elle, est impressionné par la façon dont elle parvient toujours à avoir l’air en forme et sans défaut.

«Le monde sait que Jennifer est dotée de nombreux dons – talent, beauté et éthique de travail sans précédent. Mais ce qui m’impressionne le plus chez elle, c’est son engagement sans faille à tirer parti de ces dons et à utiliser sa plate-forme pour donner la parole aux sans voix.» – Michelle obama InStyle / Photo par Pamela Hanson

Affleck, 48 ans, qui reste en bons termes avec son ex-fiancée, a déclaré qu’elle avait l’air de ne pas avoir vieilli depuis leur sortie il y a près de 20 ans.

« Où gardez-vous la fontaine de jouvence? Pourquoi avez-vous la même apparence qu’en 2003 et on dirait que je suis dans la quarantaine … au mieux? » il a plaisanté.

Ce ne sont pas seulement les ex de Lopez qui en raffolent. InStyle a également parlé à ses amis et à d’anciennes co-stars de ce qu’elle était dans les coulisses. L’histoire comprend des informations supplémentaires et révélatrices de Michelle Obama, Matthew McConaughey, Fat Joe et d’autres amis de Lopez.

Une chose surprenante qui ressort de leurs interviews: la «recette secrète de biscuits» de la pop star.

« Nous avons souvent des soirées pyjamas. Mais si je passe une semaine difficile, mon ami fera des choses pour moi », a déclaré Leah Remini. «C’est une grande personne pour le bain. Alors elle va remplir une baignoire pour moi, y mettre des pétales de rose, allumer des bougies. Elle fait les côtelettes de poulet et le riz que j’aime – son riz portoricain. Elle prépare mon café comme je l’aime . Elle l’apportera sur un plateau avec des biscuits aux pépites de chocolat. «

«Un jour, je vais laisser tout le monde participer à ma recette secrète de biscuits», a déclaré Lopez. « Il vient d’un couple secret, et ces cookies sont mes préférés. Un jour, je vous donnerai la pâte J! Et, en fait, je pense que c’est comme ça que je vais l’appeler! »

