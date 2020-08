Philips OneBlade: Comment trouver le styler à barbe qui vous convient

Barbe de trois jours, moustache, barbe pleine: la barbe attire toujours l’attention des hommes – du moment qu’elle est bien soignée! Les tondeuses à barbe donnent à vos poils du visage une longueur uniforme et assurent des contours nets. Vous pouvez lire ici ce qui distingue les appareils des rasoirs classiques et à quoi vous devez faire attention lors de l’achat. Nous présentons également plus en détail les deux meilleurs stylers à barbe de Philips OneBlade.

Tailler une barbe: le bon appareil pour vous

De nombreux hommes utilisent encore des rasoirs standards pour se tailler la barbe. Cependant, une tondeuse à barbe séparée est recommandée, en particulier pour les barbes. En règle générale, il est plus doux pour la peau et facilite le coiffage des poils du visage. En particulier, les contours en filigrane de la barbe peuvent être coupés avec précision, d’autant plus que les poils de la barbe ont tendance à pousser dans des longueurs différentes après quelques jours.

Toutes les tondeuses à barbe ne conviennent pas à tous les utilisateurs. Entre autres, cela dépend du type de barbe. Avez-vous une barbe de trois jours? Ensuite, votre tondeuse à barbe devrait permettre des longueurs de coupe comprises entre 0,5 et 5 millimètres. Avez-vous une barbe pleine? Ensuite, ce qui suit s’applique: plus la longueur de coupe maximale est élevée, mieux c’est.

À quoi faut-il faire attention lors de l’achat

Lors de l’achat d’une tondeuse à barbe, faites attention aux points suivants:

Quelle est la taille de la pointe?

Un tranchant étroit garantit une définition plus précise des contours.

Quelle est la longueur de coupe minimale / maximale?

Les lames jusqu’à 5 millimètres conviennent à une barbe de trois jours, les porteurs de barbe utilisent des modèles avec des longueurs de coupe plus longues.

Combien de réglages de longueur différents y a-t-il?

La règle ici est la suivante: plus vous avez d’options, mieux c’est.

La tondeuse à barbe est-elle lavable ou imperméable?

Les tondeuses imperméables rendent la vie de la barbe beaucoup plus facile: il suffit de la maintenir sous l’eau courante – et elle est propre.

L’appareil fonctionne-t-il sur batterie ou y a-t-il un bloc d’alimentation?

Les tondeuses à barbe à piles offrent une flexibilité totale. Les appareils avec alimentation ne sont généralement pas étanches, mais ne peuvent pas s’éteindre pendant la connexion.

Combien de temps dure une charge de batterie?

La même chose s’applique ici, bien sûr: le plus long, le plus facile.

Style de barbe populaire de profil: que peut faire le OneBlade Pro QP6505 / 20?

Pratique et polyvalent: le Philips OneBlade QP6505-20.

Les données les plus importantes en un coup d’œil

Longueur de coupe: 0,5 à 7 millimètres

Nombre d’étages: 9

Autonomie de la batterie: 60 minutes

Le OneBlade QP6505 / 20 est un appareil polyvalent absolu: la lame OneBlade vous permet de tailler votre barbe ainsi que de coiffer et de vous raser. La lame double face a un revêtement coulissant et des pointes arrondies, ce qui signifie que votre peau du visage est doublement protégée. Selon Philips, le couteau bouge 200 fois par seconde, le rasage se fait donc rapidement, même avec des cheveux plus longs.

Vous pouvez tailler votre barbe avec le peigne inclus dans la livraison. Il offre neuf longueurs de coupe réglables pour toutes les longueurs de barbe. La découpe de contour est également efficace et rapide grâce à la lame double face. Et le OneBlade Pro 6505/20 convient également pour un fonctionnement humide – avec ou sans mousse. Cela permet aux poils de barbe d’être coupés particulièrement courts lors du rasage. Idéal pour les formes de barbe mixtes dans lesquelles seules certaines zones sont rasées – par exemple les moustaches, les moustaches ou les mentonnières, où la barbe court en ligne droite des pattes au menton.

Selon le fabricant, la lame de l’appareil Philips dure quatre mois avant de devoir être remplacée. La batterie lithium-ion offre une heure de fonctionnement avec une heure de temps de charge. Vous pouvez vérifier l’état de la batterie à l’aide de l’affichage LED au bas du styler à barbe. Vous pouvez nettoyer le OneBlade Pro 6505/20 simplement sous l’eau courante – il est étanche.

Conclusion: Le Philips OneBlade Pro 6505/20 est un véritable polyvalent. Les hommes avec une barbe plus courte en particulier ne peuvent pas se tromper avec ce styler à barbe.

Vous pouvez faire autre chose: les avantages du OneBlade Pro Face + Body QP6620 / 20 en un coup d’œil





Le QP6620 / 20 taille, rase et coiffe la barbe …



Image: © Philips 2020





… et est livré avec une lame supplémentaire pour le corps!



Image: © Philips 2020















Les données les plus importantes en un coup d’œil

Longueur de coupe: 0,4 à 10 millimètres

Nombre d’étages: 14

Autonomie de la batterie: 90 minutes

Le Philips OneBlade QP6620 / 20 assure également une barbe bien entretenue et des bords parfaits lors d’un rasage à sec ou humide. Par rapport au modèle QP6505 / 20 présenté ci-dessus, il offre quelques fonctionnalités supplémentaires et une lame supplémentaire spécialement conçue pour le corps.

L’accessoire de tondeuse de précision réglable coupe les cheveux encore plus longs et dispose de 14 réglages de longueur. Le styler à barbe peut également être utilisé pour couper les poils du corps: un peigne séparé coupe les cheveux sur une longueur de trois millimètres. Ceux qui l’aiment encore plus lisse peuvent utiliser l’accessoire de protection de la peau pour raser des parties du corps d’une manière douce pour la peau.

Le QP6620 / 20 est également un peu en avance sur son petit frère en termes de design: l’affichage numérique LED à l’avant du styler à barbe indique le niveau de batterie en pourcentage. La batterie lithium-ion offre également une autonomie plus longue, selon Philips, elle dure jusqu’à 90 minutes avec une heure de charge. Un support pratique pour le styler à barbe complète l’ensemble.

Conclusion: Le Philips OneBlade QP6620 / 20 est le bon choix pour les barbes exigeantes qui souhaitent prendre soin et coiffer leur visage et leur corps avec un seul appareil.