Nouvelle bande-annonce et fenêtre de lancement pour Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Il Soirée d’ouverture en direct de Gamescom C’était le prétexte parfait pour les développeurs de montrer des aperçus de leurs derniers jeux, cependant, nous n’aurions jamais imaginé que nous aurions trois annonces liées à Guerres des étoiles.

Electronic Arts a profité de la transmission pour révéler une nouvelle bande-annonce pour Star Wars Squadrons et un nouveau pack de contenu pour Les sims 4, mais, pour de nombreux fans, celui qui a vraiment attiré leur attention était la nouvelle bande-annonce de Lego Star Wars: La saga Skywalker.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga sera jouable sur Xbox Series X

Ce titre Lego n’a rien de nouveau dans sa formule jouable, il s’agit essentiellement d’une réinvention des jeux originaux avec les trilogies originales, en plus d’inclure l’histoire et les aventures que nous apprécions avec la nouvelle trilogie cinématographique. Non seulement cela, en plus, l’avancée révèle un fenêtre de lancement pour ce nouveau titre, en ce sens il faudra encore attendre un peu puisqu’il sera lancé en au printemps 2021.

Au fait et comme détail curieux, la boîte de l’édition de luxe du jeu, contient un détail des plus drôles et des plus colorés.

L’important était justement de connaître une date de sortie et maintenant on sait que le titre durera jusqu’en 2021. Le titre garde intact l’humour caractéristique des jeux Lego et est une excellente occasion de connaître toute la saga de manière plus détendue. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.