Fall Guys, la saison 2 arrive et se déroulera au Moyen Âge

Après être devenu en quelques jours un véritable phénomène dans le monde des jeux vidéo en ligne, maintenant Fall Guys: Ultimate Knockdown porte soudain sur ses épaules le poids de l’attente de centaines de milliers de joueurs qui se demandent comment le jeu va évoluer dans les mois à venir. Les développeurs eux-mêmes ont donné un aperçu dans ces heures, montrant un aperçu de certains aspects de la saison 2 of Fall Guys qui débutera au mois de octobre avec une nouveauté toute particulière: de nouveaux costumes et surtout nouveaux niveaux à thème médiéval.

Un phénomène explosif

Fall Guys: Ultimate Knockdown est un jeu très spécial dans lequel 60 concurrents imiter autant de petits personnages dans une série de élimination progressive des défis, au cours de laquelle il faut affronter dans la course des chemins pleins d’obstacles ou jeter les adversaires hors de compliqué plates-formes suspendues ou concourir pour prendre le dessus sur les autres équipes jeux d’équipe improvisés. La formule à mi-chemin entre une bataille royale et un jeu télévisé, combinée à des graphismes accrocheurs et à l’absence totale de violence (les concurrents peuvent tout au plus se bousculer et se traîner à travers les niveaux) ont fait du jeu un succès instantané.

L’actualité de la saison 2 de Fall Guys

Le jeu pour le moment n’est disponible que sur PlayStation 4 et PC via Steam, bien que les développeurs aimeraient profiter du succès qu’il connaît pour l’amener également sur d’autres plates-formes; en attendant, la priorité est de travailler sur un contenu toujours nouveau qui garde Fall Guys compétitif et amusant, et c’est là que la deuxième saison prévue pour octobre entre en jeu. Avec la mise à jour prévue, le titre se dotera de murs de la ville, tours, cylindres barbelés, ponts-levis, pièges et bien plus encore, ainsi que des costumes de chevaliers, vikings, sorciers, dragons et sorcières.