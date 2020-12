Apprenez à fermer la porte aux mauvais sentiments

Je suis arrivé tard au gymnase. A la porte, un voyou nommé «Paulo» m’a arrêté. Ma salle de sport est à l’intérieur du centre commercial, qui n’ouvre qu’à 10h. Jusque-là, ce n’était pas nécessaire, mais ce jour-là, il voulait que mon nom et ma carte d’identité entrent dans le centre commercial avant son ouverture. Juste parce que j’étais en retard. « Allez-vous à la salle de gym? ». J’ai pensé à répondre: « Non, j’aime marcher avec des pantalons collés et des baskets dans le centre commercial avant son ouverture », mais j’ai tenu bon.

J’acquiesçai, pensant à la réprimande que j’aurais de Batata (le professeur de danse). Il a poursuivi: «Votre nom? »Et moi« Andrea », je commençais déjà à sauter nerveusement. « Votre identifiant ». J’ai parlé rapidement, car mon identité est, littéralement, une séquence de chiffres. C’est très facile, même ma nièce le sait déjà (oui, mon père était ami avec le gars du bureau de l’état civil qui a pris mon identité quand j’étais bébé).

Il n’a pas compris, et a demandé à répéter (sérieusement, à ce moment-là, j’étais sur le point de mourir de la varicelle). J’ai commencé à répéter les nombres, dans l’ordre, très lentement, en espérant qu’il les écrirait un par un (rappelez-vous que c’est une séquence). Il a fait cela, a levé les yeux du presse-papiers et m’a dit: «Tu es sûr que c’est ça? «

J’ai remarqué que ce jour-là, j’ai dansé, j’ai beaucoup dansé. J’étais faché. Frustré de devoir m’arrêter et donner des satisfactions de ma vie à un parfait inconnu. Qui pense-t-il être? Pourquoi un presse-papiers possède-t-il le monde? Si j’étais différent, serait-il plus sympathique? Car? Car? Bien sûr, c’était son travail, c’est tout.

Un mandachuva plus grand que lui (bien qu’en taille je pense que ce serait difficile), lui a ordonné de faire des choses comme ça: prenez-le, écrivez-le, mettez le nom. Ce pourrait être la blonde de Tchan en 1998, qu’il ferait ça.

Mais ce qui m’irritait, c’était de ne pouvoir rien faire. C’était la frustration d’être debout devant lui, de répéter une séquence évidente de nombres et de dépendre d’un autre être humain pour faire mon cours. J’étais irrité, nerveux et affamé (je suis comme ça, lol).

Je suis monté sur l’elliptique et j’ai commencé à respirer. Très lentement, tout en faisant l’exercice. Je ne pouvais pas l’avoir, ce n’était pas à moi. Quelle énergie avais-je prise à un inconnu qui menaçait de mettre fin à ma journée? Quelle mauvaise chose.

Nous traversons d’innombrables situations comme celle-ci au quotidien. Ce sont les choses qui ne fonctionnent pas. Les appareils qui cassent « à notre tour ». Le compte que vous n’avez pas pu payer et que vous devez maintenant vous rendre dans une banque de Cachoeirinha do Norte pour le régler. Toutes les mauvaises nouvelles à la télé, toutes les pannes financières, psychologiques, toutes les petites et les grandes choses qui mettent notre journée en colère. Vous ne pouvez tout simplement pas faire partie de cette vague.

À ce moment-là, il est préférable de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration et de renvoyer l’inquiétude au propriétaire. S’il était fermé dans la circulation, imaginez que vous l’emballez pour un cadeau et que vous le lui retournez. C’est une technique simple, mais extrêmement puissante.

Quand il n’y a personne directement responsable, donnez-le à Dieu ou à l’Univers. Imaginez que vous vous désagrégiez et que vous vous sépariez. Il y a des forces puissantes dans l’Univers qui veulent juste vous voir frustré, ouvrir la porte à de mauvais sentiments. Ne permettez pas que cela se produise.

Paulo est maintenant mon ami! J’arrive et il ne me demande même plus ma carte d’identité! J’en ai fait une leçon, un article et une expérience d’apprentissage importante. Est-ce vous?