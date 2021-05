«  Wastelanders  »: Marvel partage une bande-annonce de sa nouvelle série sur podcast

merveille Oui SiriusXM ont partagé la bande-annonce de leur nouvelle série au format podcast intitulée, ‘Wastelanders: Old Man Star-Lord’.

Marvel a déjà présenté des histoires au format audio, avec deux séries axées sur Carcajou coproduit avec Stitcher. Désormais, pour leur prochain travail au format audio, Marvel s'est associé à SiriusXM et a choisi de se concentrer sur une histoire sur 'Gardiens de la Galaxie'.







La bande-annonce des stars de ‘Wastelanders: Old Man Star-Lord’ Timothy Busfield Oui Chris Elliot Quoi Seigneur des étoiles Oui Fusée respectivement. Le podcast se concentre sur un avenir alternatif où Dr Doom gouvernez une terre contrôlée par des super-méchants.

De retour sur une planète désolée après 30 ans d’absence, les vieux gardiens, mais pas beaucoup plus sages, doivent survivre à une série de meurtres et de pièges mortels s’ils veulent restaurer la gloire passée de la planète.

La nouvelle série de podcasts de Marvel comprendra dix épisodes arrivant chaque semaine sur l’application SiriusXM, Pandora, Sticher et d’autres plates-formes de podcast majeures.

Dans une interview, le vice-président et directeur du contenu de Marvel, Stephen Wacker Il a parlé de la prochaine série de podcasts, « Wastelanders: Old Man Star-Lord » de Marvel est une histoire qui vous plonge dans l'action et le danger auxquels s'attendent les fans de Star-Lord et Rocket, et que les scénaristes, les acteurs et l'équipe ne savent pas. ils n'ont rien réservé ».







«Nous ne pourrions pas être plus fiers de la façon dont l’histoire a été créée. Cette série n’est que le premier chapitre de nos plus grands projets pour Wastelanders chez Marvel avec SirusXM et l’histoire de Peter Quill n’est que la pointe de l’iceberg pour notre nouvel univers audio Marvel. «

En ce moment, « Wastelanders: Old Man Star-Lord » aura sa première le 1er juin 2021.