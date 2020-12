«  Petite maison dans la prairie  »: Michael Landon adorait son corps et refusait de laisser son personnage casser des os ou se blesser

Petite maison dans la prairie les téléspectateurs adorent le classique des années 70, car c’était l’instantané parfait du Midwest. Et ce ne serait pas ce que c’est aujourd’hui sans Michael Landon. Landon a joué la figure paternelle, Charles Ingalls, et il a également aidé à diriger et à produire le spectacle au fil des ans.

Il semble que Landon avait également ses propres idées sur ce qui devrait se passer avec les personnages de la série. Et pour son personnage, il était tout à propos de suivre son physique élégant et sa belle apparence. Voici pourquoi Landon a refusé de permettre à Charles de se blesser gravement dans le scénario.

Michael Landon a retardé la production de « Little House on the Prairie » en raison de ses préférences capillaires

Personne d’autre n’aurait pu jouer Charles Ingalls aussi parfaitement que Landon, mais l’acteur avait certainement ses bizarreries. Beaucoup de ses camarades Petite maison dans la prairie les acteurs ont parlé de ce que c’était de travailler aux côtés de Landon. Et il semble que ses cheveux aient été un sujet de conversation brûlant.

Quand Landon a commencé à travailler sur le plateau de la série télévisée Aubaine, ses cheveux ont commencé à grisonner prématurément. Il ne voulait pas que Charles ait les cheveux gris dans la série, alors Landon a commencé à les teindre. Il aurait été un fan du colorant Clairol Medium Ash Brown, car il était proche de sa couleur naturelle.

Malheureusement, travailler au soleil tout le temps était dur pour ses cheveux teints. Les cheveux de Landon sont devenus lavande au fil du temps, ce qui a provoqué des retards sur le plateau, car la production a dû ajuster l’éclairage pour éliminer la couleur. Après cela, Landon a autorisé ses cheveux à être teints professionnellement.

Landon a refusé de permettre à son personnage d’être trop éraflé dans les intrigues

Non seulement Landon voulait que les cheveux de Charles soient parfaits, mais il voulait également que le corps de son personnage reste totalement indemne tout au long du tournage.

Il n’y a pas de secret pour personne que Landon avait un physique ciselé – et il semble qu’il voulait le montrer chaque fois qu’il le pouvait. Selon PureVolume, l’acteur a préféré filmer ses scènes sans chemise. Et, parce que Landon était impliqué dans la production et le développement de l’histoire, il ne voulait pas que quoi que ce soit ruine le corps de son personnage. Cela signifiait que Charles ne se casserait jamais les os ni ne serait gravement blessé tout au long de la série.

Il y avait cependant quelques exceptions à la règle. Dans l’épisode «The Hunters», Charles a un accident de chasse, mais il va finalement très bien.

Il semble que la torse nu de Landon pourrait être excusée en raison des conditions météorologiques extrêmes. La publication note également que le soleil de Simi Valley, en Californie, a fait évanouir certains acteurs à cause de l’épuisement dû à la chaleur. Et les tenues en coton épais, les chemisiers à manches longues, les jupons n’ont sûrement pas aidé.

Landon a fait tout ce qu’il pouvait pour aider son diagnostic de cancer

Il est clair que Landon s’est maintenu en forme tout au long de sa vie. Malheureusement, il est décédé en 1991 d’un cancer du pancréas. Il est décédé trois mois seulement après son diagnostic initial en avril de la même année.

AP News note que Landon s’est maintenu de bonne humeur et en bonne santé après son diagnostic. «Je ne suis pas le genre de personne qui abandonne sans se battre. Si je veux mourir, la mort devra se battre pour m’avoir », a-t-il déclaré lors d’une interview pour Life Magazine.

Au lieu de la chimiothérapie au début, Landon a également opté pour une voie plus naturelle. Il a changé son régime alimentaire pour être plein de vitamines et il s’est donné des lavements au café dans l’espoir que cela l’aiderait.

«D * mn les carottes me virent à l’orange», nota-t-il à l’époque. «Et chaque fois que je mange ou que je bois, j’avale des enzymes digestives pour remplacer ce que le pancréas a cessé de produire. Et puis, une fois par jour, je prends un remède éprouvé contre l’irritation intestinale – un lavement au café. Ouais, je me remplis jusqu’au bord. Du café biologique, pourrais-je ajouter.

Bien qu’il se sente bien après ses changements alimentaires, Landon a succombé à sa maladie. Il est décédé le 1er juillet 1991.

