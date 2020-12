Des centaines d’ordinateurs et autres technologies soviétiques s’accumulent dans un bâtiment abandonné: c’est un véritable « musée » pour les curieux

On cite souvent la Chine et le Japon pour parler de méga-constructions, mais l’ex-Union soviétique ne manque pas d’inventions ou de constructions curieuses.Et maintenant, des créateurs d’un concept de maison connectée (à partir de 1978), d’un canon orbital et d’un bombardier construit. des avions américains volés à la rétro-ingénierie parmi tant d’autres, vient un tour à travers ce qui est resté comme un immense cimetière d’ordinateurs soviétiques.

C’est l’une des plantes de un bâtiment industriel abandonné de l’ère soviétique, dans lequel un grand nombre d’équipes de l’époque s’accumulent. Ordinateurs, machines à écrire et autres appareils qui représentent passivement tout un circuit touristique pour des curieux comme Ralph Mirebs, qui avec ses photographies illustre ce que ce serait de traverser ce vestige d’une époque qui a même subi de petits incendies.

Attaque des clones «

Il y a quelque temps, nous avons parlé de l’ordinateur soviétique qui fonctionnait avec une aiguille au lieu de l’électricité, mais ce que nous voyons dans ce cas est plus moderne et similaire à l’équipement qui a commencé à devenir populaire des décennies plus tard. L’un d’eux est le Saratov-2, considéré comme une copie ou une version du DEC PDP-8 / M également par ingénierie inverse, qui à son tour est considéré comme le premier mini-ordinateur à succès commercial (supportant Basic, Focal 71 et Fortran II / IV) (créé en 1965).

Le Saratov-2 a été produit en deux modèles et sa mémoire était de noyaux magnétiques, une technologie qui a émergé dans les années 1950 et qui est basée sur l’inclusion de petits noyaux de ferrite (et sur l’utilisation de l’aimantation pour lire et écrire des données). Son fonctionnement était basé sur la lecture ou l’écriture de programmes à l’aide de cartes ou de bandes perforées, quelque chose de similaire à ce que nous avons vu en parlant de l’ordinateur utilisé pour les missions Apollo.

Mais les clones ne s’arrêtent pas là. Un autre des ordinateurs que nous voyons sur les photographies est un Electronique 100/25, un clone obtenu de la même manière à partir de l’ordinateur PDP-11. Cette série de mini-ordinateurs était l’une des meilleures ventes de son époque.

La promenade à travers cet étage-« musée » permet même de voir des encoches de l’évolution de l’équipement. Un autre vu dans les photographies est le Électronique-60 (plusieurs modèles de celui-ci), un mini-ordinateur qui a déjà fait le saut vers les disquettes 8 pouces.

Il existe également des modèles plus récents et plus récents, des années 80, tels que le DVK-2M et le DVK-3, qui étaient plus modernes (et, comme le dit Mirebs, «élégantes») et dépendaient de plus d’un moniteur. Un modèle qui pouvait déjà être considéré comme un PC et pas tant comme un mainfream, en fait il y avait des modèles dans les années 90, contemporains du Spectrum.

Un autre trésor d’un âge disparu

Ni Mirebs (ni Roman, le créateur de RusUE.com, qui a contribué à vulgariser les photos) n’expliquent l’emplacement exact du bâtiment. Mirebs commente qu’il fait partie des nombreux bâtiments qui ont été construits de la même manière à l’époque et que, dans ce cas, il faisait partie des dernières années de l’Union soviétique, dont la panne a causé nombreux abandons d’usines, de bases militaires et même de villes entières.

Il y a de la suie sur le sol et sur certains équipements, probablement des preuves de courts-circuits dans les lumières ou les installations électriques qui ont causé du feu. Cependant, nous voyons que de nombreuses équipes semblent même montrer leur endurance, stoïque, comme préparées à fonctionner.

Image | Ralph Mirebs